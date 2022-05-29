محمية الإمام تركي بن عبد الله الملكية تعلن عن ضوابط تربية النحل في الحجرة والتيسية

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس

أعلنت هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبد الله الملكية اليوم، البدء في تطبيق ضوابط تربية المناحل في مناطق المحمية، حيث سيبدأ تطبيقها بمنطقتي “الحجرة والتيسية”، وفق شروط أساسية تعزز تنظيم تربية النحل داخل النطاق الجغرافي للمحمية، نظراً لدورها الجوهري فـي تـلقيح الأزهار، والذي يؤثر تأثيراً إيجابـيـا فـي تنمية الغطاء النباتـي .

ويأتي في مقدمة هذه الشروط ضرورة تنظيف المنطقة المخصصة لوضع الخلايا، وعدم استخدام أي مواد كيماوية لعلاج النحل، بالإضافة إلى عدم زراعة أي نوع من النبات غير النباتات البرية الموجودة في المحمية.

يذكر أن هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبد الله الملكية قد خصصت لكل مربي نحـل مربعا مساحتـه 3كم2، تعبيراً عن رغبة المحمية في دعم ومساعدة المجتمـع المحلي على تنمية برامج إنتاج العسل.