استشاري أمراض قلب يطالب بتدريس الإسعافات الأولية بالمدارس وتأييد واسع لمقترحه

محمد بن مسعود - الدمام - طالب الدكتور خالد النمر، استشاري أمراض القلب، اليوم، بتدريس الإسعافات الأولية في المدارس.

وقال النمر في منشور عبر حسابه الرسمي على “تويتر”: “أتمنى أن يتم تدريس مبادئ مُبَسّطة للإسعافات الأولية لأبنائنا وبناتنا في المتوسط/ الثانوي”.

ولاقت مطالبة “النمر” استحسانا من المغردين، الذين أكدوا في تعليقاتهم أن أمر الإسعافات الأولية إنساني وفيه إنقاذ لأرواح، قد يحتاجه الفرد في أمر مفاجئ.

وقال أحد المواطنين: “الطالب أو الطالبة في حالة توقف القلب أو الاختناق أو التعرض لماس كهربائي ما راح ينفعه إلا الله ثم من تدرب من حوله على الإسعافات الأولية”.

وقال آخر: ” أؤيد الدكتور خالد النمر.. أن تدرس دورات مكثفة في المتوسطة عن (الإسعافات الأولي) وعن (السلامة) سلامة قيادة السيارات والطريق واستخدام الكهرباء واستخدام الغاز، وكذلك سلامة التعامل مع المصابين في حوادث سيارات أو حوادث أخرى، وكذلك دورات توعية بخطر المخدرات على الأفراد والمجتمع والدول”.