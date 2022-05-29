محمد بن مسعود - الدمام - لن تصدق كيف ردت “اصالة” عندما سألوها عن موافقتها للغناء مع “محمد رمضان” .. الفنانة صدمت الجميع !

كشفت الفنانة السورية أصالة نصري في برنامج حبر سري، في وقت سابق عن عدة جوانب في حياتها الفنية والشخصية، ومسيرتها في طريق الفن.

ورداً على سؤال مين هو الفنان اللي اصالة مستحيل تشتغل معاه، قالت الفنانة أصالة انه في كثير مطربين لا تستطيع الغناء معهم، ولكن غير قادرة على ذكر اسماء.

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واضافت ان صفات الشخص اللي ترفض العمل معاه هو الشخص اللي عامل نفسه شي وهو ولا حاجة، انا مع الثقة ويكون الشخص واثق على قدر ما عنده، بس استكبر انو شخص واثق بشي مش موجود عنده.

وتايعت: انا اقول دائما ان الثقة بالنفس تأتي من مدى تأثيرك الإيجابي على الناس.

ووجهت الإعلامية سؤال للفنانة أصالة: “لو محمد رمضان عايز يغني معاكي هتوافقي او ترفضي”؟

وردت اصالة: “أكيد برفض معقولة.. هو اللي بيعملوا لذيذ لجمهوره، انما انا مغنية كلاسك، واعمالي اضيفه لتاريخي، واعمل فيه مجهود بدون مقابل مادي، بس هو مفيد لتاريخي الفتي، ورمضان احبه في التمثيل اما في الغناء لا.