اخبار دوليه – رئيس الوزراء الفلسطيني: القدس عاصمتنا الأبدية وهي مدينة محتلة

محمد بن مسعود - الدمام - قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية اليوم الأحد، إن مدينة القدس «كانت وستظل عبر السنين وإلى أبد الآبدين عاصمة دولة فلسطين وهي عربية الوجه والقلب واللسان».

وأضاف اشتية في بيان أن محاولات تغيير معالم القدس وفرض السيادة عليها «لن تصمد أمام حقائق الدين، والتاريخ، والقداسة، باعتبارها تضم قبلة المسلمين الأولى وكنيسة القيامة».

وحذر اشتية من التبعات «الخطيرة» لمسيرة الأعلام الإسرائيلية في شرق القدس، معتبرة أن إسرائيل «فشلت منذ احتلال القدس عام 1967 في فرض سيادتها على المدينة المقدسة».

وطالب رئيس الوزراء الفلسطيني المجتمع الدولي وجميع المنظمات الحقوقية والإنسانية الدولية بـ»التدخل العاجل لوقف الانتهاكات للأماكن المقدسة في المدينة وتفعيل القرارات الدولية لفرض عقوبات على كل ما تمارسه إسرائيل من انتهاكات». كان رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، أكد في الاجتماع الأسبوعي لحكومته، أن القدس الموحدة عاصمة لإسرائيل وأن «رفع علم إسرائيل في عاصمتنا هو أمر مفهوم ضمنا».

يأتي ذلك فيما دخلت مسيرة الأعلام الإسرائيلية البلدة القديمة في شرق القدس من باب العامود، بمشاركة آلاف اليهود القوميين الذين رفعوا الأعلام الإسرائيلية ورددوا هتافات تنادي بالموت للعرب. وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في القدس بأن طواقمها تعاملت مع 24 إصابة بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط والاعتداء بالضرب ورش غاز الفلفل خلال مواجهات بين فلسطينيين والشرطة الإسرائيلية في محيط وداخل البلدة القديمة.

ونظم عشرات الفلسطينيين مسيرة ترفع الأعلام الفلسطينية في شارع صلاح الدين شرق القدس، قبل أن تندلع صدامات بينهم وبين الشرطة الإسرائيلية التي عمدت إلى منع رفع الأعلام الفلسطينية. ويتم تنظيم مسيرة الأعلام سنويا في ذكرى ما تعتبره إسرائيل «توحيد القدس» بإحياء ذكرى استكمال سيطرة إسرائيل على المدينة واحتلال الجزء الشرقي منها خلال حرب حزيران/يونيو عام .1967

وأطلقت فصائل فلسطينية في غزة قذائف صاروخية باتجاه مدينة القدس العام الماضي بالتزامن مع تنظيم مسيرة الأعلام ،ما أدى إلى قيام إسرائيل بشن هجوم عسكري واسع النطاق ضد القطاع استمر 11 يوما وخلف مقتل أكثر من 255 فلسطينيا مقابل 13 شخصا في إسرائيل.