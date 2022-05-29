محمد بن مسعود - الدمام - وزير الصحة اليمني يعلن نتائج الدورة الثالثة لتقييم المنشآت الطبية الخاصة

صنعاء متابعات / عبدالغني اليوسفي

أعلن وزير الصحة العامة والسكان الدكتور طه المتوكل، اليوم السبت ، نتائج تقييم المنشآت الطبية الخاصة (الدورة الثالثة) على مستوى أمانة العاصمة والمحافظات.

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وأوضح الدكتور المتوكل ، في اللقاء الموسع الذي ضم مديري المستشفيات الخاصة بعموم المحافظات، أن عدد المستشفيات التي تم تقييمها 173 مستشفى ، حصل على المستوى ” A” 11 مستشفى ، فيما حصل على المستوى ” B” 61 مستشفى ، فيما جاء في المستوى ” C” 72 مستشفى ، فيما حصل على المستوى “D” وما دون “D” 29 مستشفى.

وبهذا أصدر وزير الصحة قرار بإغلاق أقسام العمليات والعناية المركزة والرقود في 29 مستشفى التي حصلت المستوى “D” وما دون “D” لأنها ليست مستأمنة على حياة الناس، كما وجه إنذار لـ 100 مستشفى حصلت على درجة 60%.

كما أعلن الوزير المتوكل نتائج تقييم المستوصفات الخاصة والبالغ عددها 112 مستوصف ، حيث حصل على المستوى ” B” و ” C” 24 مستوصف وحصل 88 مستوصف على المستوى “D” وما دون “D” ، موجها بإغلاق أقسام العمليات في 88 مستوصف لأنها غير مؤتمنة على حياة المواطنين.

كما دشن وزير الصحة برنامج (أحسن) للجودة وجائزة صنعاء لاعتمادية المستشفيات لرفع مستوى أداء المستشفيات.. مشددا على أهمية التقييم المستمر للمستشفيات وأدائها لتقوم بدورها في تقديم خدمات أفضل للمواطنين وبجودة عالية وتلافي الجوانب السلبية للفترة الماضية.

وجدد وزير الصحة التأكيد أن نتائج التقييم والتصنيف للمنشآت الطبية الخاصة ليست للتشهير وإنما للارتقاء بالخدمات الطبية وخلق تنافس بين المستشفيات لتقديم خدمات أفضل للمواطنين خاصة في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها اليمن جراء استمرار العدوان والحصار ومنع دخول الدواء والتجهيزات الطبية.

ولفت وزير الصحة إلى سعى الوزارة إلى التوجه نحو الخدمات النوعية والتخصصية وإيجاد مجمعات ومدن طبية ومراكز متخصصة وفتح الاستثمارات فيها ، داعيا القطاع الخاص إلى الاستثمار في المجال الطبي وسيحظى بكل الدعم والرعاية.

وثمن الوزير المتوكل دور وجهود المستشفيات والمراكز التشخيصية الخاصة في استقبال الجرحى وأسرهم وأسر الشهداء والمرضى وتقديم الخدمات الطبية لهم.

وشدد وزير الصحة على أهمية الالتزام بأخلاقيات المهنة وتقديم خدمات الرعاية الصحية للمواطنين كخدمة إنسانية بعيدا عن الربح.. مؤكدا أن أخلاقيات المهنة جزء لا يتجزأ من ممارسة مهنة الطب وجميع المهن الصحية.

ولفت إلى أن انعدام أخلاقيات المهنة الطبية يخل بالمهنة ويعرض الأطباء للخطر ويؤدي إلى انعدام الثقة لدى المرضى، حاثا الجميع على التحلي بأخلاقيات المهنة وإبرازها سلوكاً وعملاً لما فيه خدمة وحماية المريض.

كما أكد وزير الصحة ضرورة فتح مطار صنعاء الدولي بشكل كامل وكذا ميناء الحديدة ورفع الحصار عن البلد من أجل وصول الأجهزة النوعية.. لافتا إلى تداعيات الحصار على القطاع الصحي.

من جانبه أشار وكيل وزارة الصحة لقطاع الطب العلاجي، الدكتور علي جحاف، إلى أن أعلان نتائج التقييم والتصنيف للمنشآت الخاصة تأتي في إطار تطوير وتحسين الخدمات الطبية المقدمة للمريض سواء في القطاع العام أو الخاص.

وحث على ضرورة اضطلاع الجميع بمسؤولياتهم في الارتقاء بالخدمات الطبية وتجويدها وتقديمها بأسعار مناسبة للتخفيف من معاناة المواطنين خاصة في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد.. معلنا نتائج التقييم والمستشفيات التي تم إغلاق اقسام العناية والعمليات والرقود فيها.

وفي اللقاء ،الذي حضره مدير مكتب الصحة بأمانة العاصمة الدكتور مطهر المروني ومدير المنشآت الخاصة بالوزارة الدكتور خالد الحجي، استعرض مدير الخدمات الطبية بالوزارة الدكتور علي المفتي، البرنامج الوطني لاعتماد المستشفيات ومعايير جودة الرعاية في المؤسسات الصحية ” أحسن”.

كما استعرض مدير المعلومات بالوزارة المهندس نجيب الشرفي تطبيق تسعيرة الخدمات الطبية التي تمكن المواطنين من معرفة الخدمات بالمستشفيات وأسعارها وإمكانية تقديم الشكوى بالمستشفيات المخالفة لتلك الأسعار.

فيما أشاد أمين عام اتحاد المستشفيات الخاصة الدكتور ناصر القادري بجهود الوزارة وجهود لجنة التقييم التي أنجزت عملها في إطار التنسيق والتعاون وفق معايير عملية صحيحة بهدف التحسين والتصنيف