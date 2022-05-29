الغذاء والدواء تحذر من 6 منتجات وأجهزة

حذرت هيئة الغذاء والدواء خلال ثلاثة أشهر «فبراير - مارس - إبريل» وبداية مايو الجاري 2022 من عدة منتجات وأجهزة، آخرها زبدة الفول السوداني للعلامة التجارية Jif لاحتمالية تلوثه ببكتيريا السالمونيلا، كذلك حذرت من منتج Kinder Surprise Maxi لاحتمالية تلوث المنتجات ببكتيريا السالمونيلا، وأوصت المستهلكين بتجنب استهلاك التشغيلات المحددة. وكذلك حذرت من كحل خبراء الإثمد الأسود والأحمر، لتجاوز الحد المسموح به كشوائب من مادة الرصاص.

كما حذرت الغذاء والدواء من ثلاثة منتجات بودرة حليب أطفال تنتجها شركة Abbott لاحتمال تلوثها ببكتيريا السالمونيلا وكورونوباكتر. وعلقت تسجيل وسحبت مستحضر RABEZOLE، تركيز 20 و 10 ملغ لعدم تكافؤهما حيويًا مع المستحضر المرجعي.

وأصدرت الهيئة إنذار سلامة لأجهزة انقطاع التنفس أثناء النوم من الشركة المصنعة فيليبس ريسبايرونكس بالولايات المتحدة، بسبب مشكلة متعلقة بالمادة العازلة لخفض الصوت المستخدمة في الجهاز. ونصحت الهيئة مستخدمي هذه الموديلات -من الأجهزة الطبية المتأثرة- الاتصال بالممثل المعتمد لمصنع فيليبس ريسبايرونكس لإتمام الإجراء التصحيحي وفحص الجهاز أو استبداله.

حدود قصوى

وفي 2021، سحبت هيئة الغذاء والدواء مياه نانو من الأسواق لتجاوزها الحدود القصوى المسموح بها من مادة البرومات، وقامت بفرض الإجراءات التصحيحية، وهي إلزام المصنع بسحب المنتج من الأسواق المحلية، إيقاف خطوط الإنتاج. وكذلك حذرت مصنع أمانة لتعبئة المياه الصحية لتجاوزها الحدود القصوى المسموح بها من مادة البرومات. وتواصل الهيئة مراقبة المصانع المنتجة لمياه الشرب المعبأة، ورصد جميع منتجات مياه الشرب المعبأة المتداولة بالأسواق المحلية، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المصانع المخالفة.

21 فبراير

تحذير من 3 منتجات بودرة حليب أطفال تنتجها شركة Abbott لاحتمال تلوثها ببكتيريا السالمونيلا وكورونوباكتر.

17 مارس

تعليق تسجيل وسحب مستحضر RABEZOLE تركيز 20 و 10 ملغ لعدم تكافؤهما حيويًا مع المستحضر المرجعي.

7 إبريل

تحذير من منتج Kinder Surprise Maxi لاحتمالية تلوث المنتجات ببكتيريا السالمونيلا، وتوصي المستهلكين بتجنب استهلاك التشغيلات المحددة.

15 مارس

إصدار إنذار سلامة لأجهزة انقطاع التنفس أثناء النوم من فيليبس بسبب مشكلة متعلقة بالمادة العازلة لخفض الصوت المستخدمة في الجهاز.

17 مارس

تحذير من استعمال كحل خبراء الإثمد الأسود والأحمر لتجاوز الحد المسموح به كشوائب من مادة الرصاص.

23 مايو

تحذير من منتجات زبدة الفول السوداني للعلامة التجارية Jif لاحتمالية تلوثه ببكتيريا السالمونيلا.