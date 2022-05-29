أمطار رعدية ورياح نشطة على 4 مناطق

هطلت أمس أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة، على أجزاء من مرتفعات مناطق جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة، وكانت السماء غائمة جزئياً على أجزاء من مناطق الرياض، القصيم والشرقية، كذلك نشطت الرياح السطحية وحدت من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق المدينة المنورة، حائل، الحدود الشمالية والجوف، وتكون الضباب خلال ساعات الصباح الباكر على الأجزاء الساحلية من منطقة تبوك.

وأشار تقرير المركز الوطني للأرصاد إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر، شمالية غربية إلى غربية بسرعة 12-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر، وحالة البحر خفيف الى متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي، شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 20-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.