أشجار معمرة تقطع الطريق

طالب العديد من زوار متنزه الملك فهد بمنطقة نجران وضع حل عاجل للعديد من الأشجار العملاقة والمعمرة والتي تتوسط الطريق المزفلت بمتوسط المتنزه مما تسبب في إعاقة الحركة المرورية وضيق الطريق الذي لا يتسع سوى لسيارة واحدة فقط متسائلين عن سبب تواجدها في ذلك المكان وعلى امتداد الطريق، حيث لا يستطيع أحد الجلوس تحت ظلها وسط الطريق أو لأي سبب آخر فكان لتواجدها الكثير من العراقيل وتسببت في كثير من الشجارات بين أصحاب السيارات خصوصًا وقت الزحام والإقبال المتزايد على المتنزه وقت عطلة الأسبوع داعين الجهات المختصة بإزالتها لعدم الجدوى من تواجدها ولكون المتنزه يضم آلاف الأشجار الكثيفة.

ويقع متنزه الملك فهد بنجران على مساحة تقدر بـ4 ملايين متر مربع، حيث تشكل فيه الأشجار المعمرة الأصيلة بالمكان والمغروسة حديثًا لديمومة الاخضرار مع غطاء نباتي تميز بجماله الأخاذ المتنوع بين أشجار السمر والسلم والأثل والسدر والطلح والغاف، إضافة إلى 650 ألف متربع مربع من المسطحات الخضراء والآلاف من الأزهار والورود الحولية والموسمية.

وبضم المتنزه أيقونة للسياحة والترفيه بالمنطقة بما يحتويه من مسارات رياضية ومجاميع ألعاب ونوافير مياه، ومسطحات خضراء تتجاوز 8 مسطحات، بمساحة تقدر بـ650 ألف متر مربع، فيما يبلغ طول المسار الرياضي الحديث المخصص للمشي وركوب الدراجات 2.50 كم، وممشى خرساني نُفّذ وفق أعلى معايير الجودة والأنماط الحضارية الحديثة بطول 2.3 كم، إضافة إلى ممشى ترابي بطول 761م، وممشى ترابي آخر بطول 395م، خصصت للمشي بين أحضان الطبيعة.