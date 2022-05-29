انهيار طبقة الإسفلت بطريق الظهران العقير

لم يمض على تدشين الطريق الرابط بين طريق الظهران – بقيق – العقير – شاطئ نصف القمر «الطريق 617» إلا أشهر قليلة وتحول إلى مصيدة لمرتاديه بعد ظهور عدة هبوطات على امتداد الطريق البالغ 9 كيلومترات. وأكد مرتادون للطريق أنه يشهد أعدادًا هائلة من الشاحنات تسببت بهبوط في طبقة الإسفلت، متسائلين عن سبب غياب الصيانة عن الطريق. «دوت الخليج» بدورها رفعت بلاغًا عبر الاتصال برقم 938 طوارئ وزارة النقل والخدمات اللوجستية، وتم التواصل معه بعد 5 أيام دون رد، كما تم إرسال استفسارات صحفية لإدارة الاتصال المؤسسي بالوزارة بتاريخ 11 إبريل 2022 ولم يصل أي رد، ولكن فقط وعود بالرد على الاستفسارات وحتى تاريخ 29 مايو 2022.



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