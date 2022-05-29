تعرف على المعينين الجدد في الأوامر الملكية

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، عددًا من الأوامر الملكية، التي نصت على أن يكون عادل بن أحمد الجبير مبعوثا لشؤون المناخ إضافة إلى عمله، وتعيين عبدالرحمن بن أحمد بن حمدان الحربي سفيرًا لخادم الحرمين الشريفين لدى الصين بالمرتبة الممتازة.

كما صدر الأمر الملكي الكريم القاضي بإعفاء الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للغذاء والدواء من منصبه، وتعيين فهد الجلاجل رئيسًا لمجلس إدارة الهيئة العامة للغذاء والدواء، وإعفاء عبدالرحمن بن أحمد بن حمدان الحربي محافظ الهيئة العامة للتجارة الخارجية من منصبه، وإعفاء بدر بن عبدالمحسن بن هداب مساعد وزير التجارة من منصبه.

كما أمر خادم الحرمين الشريفين بتعيين المهندس خالد بن محمد بن عبدالرحمن السالم رئيسًا للهيئة الملكية للجبيل وينبع بمرتبة وزير، وتعيين بدر بن عبدالمحسن بن هداب مساعدًا لرئيس هيئة الخبراء بمجلس الوزراء بالمرتبة الممتازة، وتعيين الدكتور نجم بن عبدالله الزيد نائبًا لوزير العدل بالمرتبة الممتازة، وتعيين حمود بن بداح المريخي مستشارًا بالديوان الملكي بالمرتبة الممتازة، وتعيين الدكتور عبدالرحمن الكنهل مستشارًا بالديوان الملكي بالمرتبة الممتازة.

وقضت الأوامر الملكية السعودية بتعيين أحمد بن عبدالعزيز العيسى مديرًا عامًا للمباحث العامة بالمرتبة الممتازة، وتعيين عبدالرحمن بن سليمان السياري عضوًا في مجلس الشورى، وترقية اللواء الركن نايف بن ماجد بن سعود آل سعود إلى رتبة فريق ركن، وترقية اللواء محمد بن عبدالله البسامي إلى رتبة فريق، وتعيينه مديرًا للأمن العام.

السالم رئيسا للهيئة الملكية للجبيل وينبع

شغل المهندس خالد السالم منصب الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية «مدن» في 2017، وأيضًا وكيل وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية لشؤون الصناعة (المكلف)، وتولى قبل «مدن» منصب رئيس البرنامج الوطني لتطوير التجمعات الصناعية في أبريل 2015، وكان يشغل في التجمعات الصناعية قبل أن يكون رئيسًا لها، منصب نائب الرئيس للصناعات البلاستيكية والتغليف منذ عام 2014، حيث دعم الصناعات الكيميائية والبلاستيكية التحويلية، وقاد إنشاء تجمع لتطوير الصناعات الدوائية في المملكة العربية السعودية.

الجبير مبعوثا لشؤون المناخ

عادل بن أحمد بن محمد عثمان الجبير يعرف باسم عادل الجبير وهو خامس وزير للخارجية السعودية ابتداء من 29 أبريل 2015 حتى 27 ديسمبر 2018، ووزير الدولة للشؤون الخارجية وعضو في مجلس الوزراء ابتداءً من 2018، وهو مبعوث المملكة لشؤون المناخ منذ 29 مايو 2022.

والجبير حاصل على درجة البكالوريوس من جامعة شمال تكساس بالولايات المتحدة الامريكية في الاقتصاد والعلوم السياسية، ودرجة الماجستير في العلوم السياسية والعلاقات الدولية من جامعة جورج تاون في واشنطن.

ولديه خبرة دبلوماسية تصل إلى نحو ثلاثين عاما قضاها في سفارة المملكة العربية السعودية في الولايات المتحدة الامريكية وفي هيئة الأمم المتحدة بنيويورك، وسبق له أن شغل منصب سفير المملكة لدى واشنطن.

الهداب مساعدا لرئيس هيئة الخبراء

صدر الأمر الملكي بإعفاء بدر بن عبدالمحسن بن عبدالله بن هداب مساعد وزير التجارة من منصبه، وتعيينه مساعدًا لرئيس هيئة الخبراء، وعمل الهداب سابقا مستشارًا قانونيًا ووكيلًا مساعدًا للأنظمة واللوائح بوزارة التجارة، ومستشارًا قانونيًا في الأمانة العامة لمجلس الوزراء.

كما شارك الهداب في عدد من عضويات اللجان شبه القضائية ومجالس الإدارة، ومن أبرزها عضوية لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية، وعضوية مجلس الإدارة في الهيئة السعودية للمحامين، والهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع، والهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني.

الحربي سفيرا لدى الصين

صدر الأمر الملكي بإعفاء عبدالرحمن بن أحمد بن حمدان الحربي محافظ الهيئة العامة للتجارة الخارجية من منصبه، وتعيينه سفيرًا لخادم الحرمين الشريفين لدى الصين بالمرتبة الممتازة.

وشغل الحربي منصب محافظ الهيئة العامة للتجارة الخارجية منذ مارس 2019. وشغل قبل ذلك منصب وكيل الوزارة للتجارة الخارجية في وزارة التجارة والاستثمار آنذاك في عام 2016. ولديه خبرة قيادية متنوعة في مجال التجارة والاستثمار والقطاع المالي وشغل العديد من المناصب القيادية في القطاع الخاص، آخرها منصب الرئيس التنفيذي لإحدى الشركات المالية الإقليمية في المملكة.

الزيد نائبا لوزير العدل

صدر الأمر الملكي في 29 مايو الجاري بتعيين الدكتور نجم بن عبدالله الزيد نائبًا لوزير العدل بالمرتبة الممتازة. ويحمل شهادة الدكتوراه في العلوم القضائية من جامعة جورج واشنطن للقانون في الولايات المتحدة الأمريكية.

وشغل في السابق منصب نائب رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للكهرباء، وعضوية لجنة السياسات التنظيمية والإشراف في السوق المالية السعودية (تداول)، ولجنة الحوكمة في الشركة السعودية العالمية للبتروكيماويات (سبكيم)، ولجنة الحوكمة في شركة المراكز العربية، وعضوية مجلس إدارة ولجنة إدارة المخاطر في بنك الخليج الدولي – السعودية.

3 مستشارين

صدر أمر خادم الحرمين الشريفين بتعيين كل من حمود بن بداح المريخي مستشارًا بالديوان الملكي بالمرتبة الممتازة، كما تضمنت الأوامر تعيين الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله بن عبدالرحمن الكنهل مستشارًا بالديوان الملكي بالمرتبة الممتازة. كما تم تعيين المهندس طارق بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن الفارس مستشارًا بالأمانة العامة لمجلس الوزراء بالمرتبة الممتازة. ويملك الفارس شهادة الماجستير في تخصص الهندسة المدنية (قسم إنشاءات)، وسبق أن عين عضوًا في مجلس الشورى في دورته الثامنة، ومستشارًا في المعهد العربي لإنماء المدن، كما عين سابقا أمينا لمنطقة الرياض بالمرتبة الممتازة وكُلف رئيسًا تنفيذيًا لهيئة تطوير مدينة الرياض وحتى 29/03/1441. وسبق له أن كان نائبًا لوزير الشؤون البلدية والقروية، ونائبًا لرئيس المركز للبرامج والمشاريع بهيئة تطوير مدينة الرياض.

البسامي مديرا للأمن العام

صدر الأمر الملكي بترقية اللواء محمد بن عبدالله البسامي إلى رتبة فريق وتعيينه مديرًا للأمن العام. وسبق أن عين البسامي في عام 2021 قائدًا للقوات الخاصة لأمن الحج والعمرة. وسبق له أن تقلد عددًا من المناصب من أبرزها مدير إدارة مرور الرياض، وقائد وحدة أمن المواكب، ومدير شعبة الخطط المرورية في الإدارة العامة للمرور، ومساعد مدير إدارة أمن الحج والعمرة في الأمن العام، ومدير الإدارة العامة لشؤون الحج والعمرة في وزارة الداخلية.

ودرس الضابط البسامي في كلية الملك فهد الأمنية الحكومية، قبل أن يتخرج حاملا شهادة بكالوريوس في العلوم الأمنية من هذه الكلية التابعة لوزارة الداخلية، والتي أنشأتها الرياض في بدايات توحيد البلاد لتعليم وتدريب وتخريج ضباط الأمن.

العيسى مديرا للمباحث

صدر الأمر الملكي بتعيين أحمد بن عبدالعزيز بن إبراهيم العيسى مديرًا عامًا للمباحث العامة بالمرتبة الممتازة. كما تم تعيين عبدالرحمن بن سليمان السياري عضوًا في مجلس الشورى. وكذلك ترقية اللواء الركن نايف بن ماجد بن سعود آل سعود إلى رتبة فريق ركن. وعمل نايف آل سعود سابقا قائدا للواء الإمام محمد بن سعود الآلي المشرف على قوات الحرس الوطني في المنطقة الجنوبية. وفي 06/03/1435 قلد الأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز اللواء الركن نايف بن ماجد بن سعود آل سعود رتبته الجديدة بعد صدور الأمر الملكي الكريم بترقيته إلى رتبة لواء. كما تقلد منصب قائد قوات الحرس الوطني بالمنطقة الجنوبية. وشارك في حرب تحرير الكويت وعاصفة الحزم وإعادة الأمل.