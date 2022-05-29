مشاريع حيوية على طرق الباحة

وشهدت تلك الأعمال استكمالات بعض الطرق بمنطقة الباحة «المجموعة الثانية عشرة»، التي بلغت نسبة الإنجاز فيها 69.49 %، وازدواج الطريق الذي يربط منطقة الباحة بطريق الرياض - الرين - بيشة (المرحلة الرابعة) بطول 20 كم، وبنسبة إنجاز بلغت 66.15 %، إضافةً إلى ازدواج الطريق الذي يربط منطقة الباحة بطريق الرياض - الرين - بيشة (المرحلة الخامسة) بإجمالي أطوال وصل إلى 30 كم، ونسبة إنجاز تبلغ 42.5 %، إلى جانب استكمال الجزء المتبقي من الطريق الذي يربط منطقة الباحة بطريق الرياض - الرين - بيشة، الذي وصلت نسبة إنجاز المشروع فيه إلى 16.86 %.
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