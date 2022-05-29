مشاريع حيوية على طرق الباحة

تواصل وزارة النقل والخدمات اللوجستية استكمال تنفيذ عدد من المشاريع الحيوية على طرق منطقة الباحة، وذلك ضمن جهودها الرامية لتحسين جودة الطرق بالمنطقة، والارتقاء بجميع الخدمات المقدمة لقاصديها، وتقليل الازدحام المروري، وخفض نسب الحوادث والإصابات والوفيات على الطرق.

وشهدت تلك الأعمال استكمالات بعض الطرق بمنطقة الباحة «المجموعة الثانية عشرة»، التي بلغت نسبة الإنجاز فيها 69.49 %، وازدواج الطريق الذي يربط منطقة الباحة بطريق الرياض - الرين - بيشة (المرحلة الرابعة) بطول 20 كم، وبنسبة إنجاز بلغت 66.15 %، إضافةً إلى ازدواج الطريق الذي يربط منطقة الباحة بطريق الرياض - الرين - بيشة (المرحلة الخامسة) بإجمالي أطوال وصل إلى 30 كم، ونسبة إنجاز تبلغ 42.5 %، إلى جانب استكمال الجزء المتبقي من الطريق الذي يربط منطقة الباحة بطريق الرياض - الرين - بيشة، الذي وصلت نسبة إنجاز المشروع فيه إلى 16.86 %.