تطوير وتنمية القطاع الوقفي

وتضمنت مذكرة التفاهم التعاون بين الطرفين في مجالات عدة تسهم في بناء توجهات القطاع غير الربحي والوقفي وحوكمة القطاعين وتطوير السياسات والإجراءات ذات العلاقة بهما، والتعاون في بناء خريطة الاحتياجات التنموية وتحديد المجالات ذات الأولوية، والعمل على توفير الممكنات والمحفزات التي تسهم في تمكين وتطوير منظومة القطاع غير الربحي والوقفي في المملكة، إضافة إلى التعاون في مجالات الدراسات والأبحاث واستطلاعات الرأي ذات العلاقة بالقطاعين والعمل على تفعيل نتائجها، والتعاون في معالجة التحديات والمعوقات التي تواجه القطاعين محليًّا.
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