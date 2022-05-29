أوامر ملكية: إعفاء محافظ «التجارة الخارجية» ومنصب جديد للجبير

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وشملت الأوامر إعفاء عبدالرحمن بن أحمد الحربي محافظ الهيئة العامة للتجارة الخارجية من منصبه وتعيينه سفيرا لخادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية الصين الشعبية بالمرتبة الممتازة، على أن يكون عادل بن أحمد الجبير مبعوثا لشؤون المناخ بالإضافة إلى عمله.وتعيين المهندس خالد بن محمد السالم رئيسا للهيئة الملكية للجبيل وينبع بمرتبة وزير. كما تضمنت إعفاء بدر بن عبدالمحسن بن هداب مساعد وزير التجارة من منصبه، وتعيينه مساعدا لرئيس هيئة الخبراء بمجلس الوزراء بالمرتبة الممتازة.
وتعيين الدكتور نجم بن عبدالله الزيد نائبا لوزير العدل بالمرتبة الممتازة، وتعيين المهندس طارق بن عبدالعزيز الفارس مستشارا بالأمانة العامة لمجلس الوزراء بالمرتبة الممتازة. وتعيين حمود بن بداح المريخي مستشارا بالديوان الملكي بالمرتبة الممتازة، وتعيين الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الكنهل مستشارا بالديوان الملكي بالمرتبة الممتازة، وتعيين أحمد بن عبدالعزيزالعيسى مديرا عاما للمباحث العامة بالمرتبة الممتازة.
وشملت الأوامر ترقية اللواء الركن نايف بن ماجد آل سعود إلى رتبة فريق ركن، وترقية اللواء محمد بن عبدالله البسامي إلى رتبة فريق، ويعين مديرا للأمن العام. وتعيين عبدالرحمن بن سليمان السياري عضوا في مجلس الشورى، الصادر بتكوينه الأمر الملكي رقم (أ / 146) بتاريخ 1 / 3 / 1442هـ.
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