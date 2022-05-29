زراعة مليون شجرة داخل محمية الملك عبدالعزيز

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وقع المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر أمس اتفاقية مع هيئة تطوير محمية الملك عبدالعزيز الملكية لزراعة مليون شجرة داخل المحمية، على هامش المعرض والمنتدى الدولي لتقنيات التشجير، المنعقد في مركز الرياض للمؤتمرات والمعارض.

وتشمل مجالات التعاون بين الطرفين، تحديد المواقع المستهدفة بالتشجير داخل نطاق المحمية، وتشمل روضتي الخفس الشمالية والجنوبية، وروضة نورة، كذلك الأنواع النباتية المحلية من أشجار وشجيرات، بالإضافة إلى تحديد مصادر الري عبر المياه المعاجلة.

وتقع هذه الاتفاقية ضمن سلسلة من العقود، التي يوقعها المركز، مع عدد من الجهات الحكومية والخاصة والمؤسسات غير الربحية في إطار جهوده؛ لتوحيد الجهود الوطنية وتنظيمها للمساهمة في تحقيق مستهدفات مبادرة السعودية الخضراء، عبر تنمية الغطاء النباتي في المملكة وتأهيل مواقعه، وزيادة الرقعة الخضراء، ومكافحة التصحر، والمحافظة على الموارد الطبيعية، لتحقيق التنمية البيئية والاقتصادية المستدامة، وتحسين جودة الحياة.

كما تعكس هذه الاتفاقية جهود هيئة تطوير محمية الملك عبدالعزيز الملكية في تنمية الغطاء النباتي في المحمية بالشراكة مع المركز والجمعيات البيئية ومشاركة المجتمع المحلي، لتحقيق مستهدفات الهيئة نحو حماية الحياة الفطرية وضمان استدامتها لأجيال اليوم والمستقبل.

أهداف الاتفاقية:

