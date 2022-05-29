2.4 مليون عملية توثيق عدلي خلال 2022

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وأكدت الوزارة، أن التحول الرقمي في قطاع التوثيق رفع سقف الأداء، وأسهم بشكل كبير في توفير الوقت والجهد على المستفيدين، والاستغناء عن زيارة المقرات العدلية.يذكر أن وزارة العدل، أطلقت مؤخرا خدمة نسخ وكالة عبر بوابة ناجز الالكترونية Najiz.sa، التي تتيح إصدار وكالة جديدة من خلال نسخ وكالة سابقة بشكل الكتروني لنفس البنود أو الأطراف، وذلك للتيسير على المستفيدين واختصار الوقت والجهد عليهم.
قائمة العمليات:
190 ألف عملية فسخ وكالة
93 ألف عملية نسخ وكالة
8400 عملية إصدار إقرار
23 ألف عملية إفراغ الكتروني
90 ألف عملية تحديث صكوك
40 ألف توثيق ورثة متوفى، حضانة، وصية، زواج، رجعة، خلع
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