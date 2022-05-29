شكرا لقرائتكم خبر 2.4 مليون عملية توثيق عدلي خلال 2022 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بلغت عمليات وزارة العدل في قطاع التوثيق خلال العام الحالي 2022م أكثر من 2.4 مليون عملية، منها نحو 1.8 مليون عملية إصدار وكالة.

وأكدت الوزارة، أن التحول الرقمي في قطاع التوثيق رفع سقف الأداء، وأسهم بشكل كبير في توفير الوقت والجهد على المستفيدين، والاستغناء عن زيارة المقرات العدلية.

يذكر أن وزارة العدل، أطلقت مؤخرا خدمة نسخ وكالة عبر بوابة ناجز الالكترونية Najiz.sa، التي تتيح إصدار وكالة جديدة من خلال نسخ وكالة سابقة بشكل الكتروني لنفس البنود أو الأطراف، وذلك للتيسير على المستفيدين واختصار الوقت والجهد عليهم.

قائمة العمليات:

190 ألف عملية فسخ وكالة

93 ألف عملية نسخ وكالة

8400 عملية إصدار إقرار

23 ألف عملية إفراغ الكتروني

90 ألف عملية تحديث صكوك

40 ألف توثيق ورثة متوفى، حضانة، وصية، زواج، رجعة، خلع