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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - متابعة دراسة الأبناء مسؤولية مشتركة بين الأب والأم، من خلال اتباع طرق التشجيع والتحفيز المناسبة.

كما أن إلمام الوالدين باحتياجات الطفل في مرحلة الطفولة المبكرة يساعد في تكوين القدرات الذهنية والشخصية للطفل واكتسابه السلوك الاجتماعي وبالتالي تفوقه الدراسي.

وحدد مجلس شؤون الأسرة 7 طرق تزيد من إقبال الأبناء على الدراسة منها الحصول على قسط كاف من الراحة، وهو ما يعني أن الطفل بحاجة إلى ساعات نوم كافية، حيث تسبب قلة النوم في مشاكل في القلب والسمنة والسكري وارتفاع ضغط الدم مستقبلا.

وهناك 4 نصائح تساعد الطفل على الاسترخاء هي: الحصول على حمام دافئ، وإبقاء الإضاءة خافتة، وتجنب الأجهزة الالكترونية قبل النوم، وكذلك قراءة القصص مع الأطفال.

وبصفة عامة يحتاج الطفل ساعات نوم من 9 إلى 12 ساعة يوميا إذا كان عمره من 6 إلى 12 سنة.







التأكد من حصول الأبناء على قسط كاف من الراحة



حثهم على تناول الغذاء قبل الذهاب إلى المدرسة



معرفة قواعد المدرسة ومساعدة الأبناء على الالتزام بها



التحقق يوميا من درجات الأبناء وحضورهم وسلوكياتهم



التواصل مع المدرسة ومعرفة تحصيل الأبناء



تشجيع الأبناء على القراءة والاطلاع



مكافأة الابن المتفوق في حال تحقيقه نتائج إيجابية



نصائح لمراجعة الدروس: