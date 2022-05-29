مناقشة خسائر شبكات محولات الكهرباء

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وضمن المحاور التي ناقشتها اللجنة الواردة في تقرير الهيئة خلال العام المالي والمتعلق بأداء الهيئة التحديات التي تواجهها، والخسائر الفنية على الشبكات ومحولات النقل للكهرباء أثناء عمليات النقل والتوزيع ووضع مستهدفات إضافية لقياس الأداء.واستعرضت اللجنة خلال الاجتماع الذي شارك فيه أعضاء المجلس أعضاء اللجنة معايير قياس الأداء لدى الهيئة ومقارنة الإنجاز بين عام التقرير والعام الذي سبقه وخطط الهيئة في رفع نسبة الإنجاز وتطوير الخدمات التي تقدمها للمواطنين.
كما درست اللجنة في اجتماعها سبل تطوير هيكلة قطاع الكهرباء وتعزيز مستوى التنافسية والارتقاء بالخدمات.
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