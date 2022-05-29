شكرا لقرائتكم خبر مناقشة خسائر شبكات محولات الكهرباء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ناقشت لجنة الطاقة والصناعة في مجلس الشورى، خلال اجتماعها برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة علي القرني، التقرير السنوي لهيئة تنظيم المياه والكهرباء للعام المالي 1442/1443هـ، تمهيدا لتقديم تقرير اللجنة المتضمن توصياتها ورأيها حيال التقرير أمام المجلس في الفترة القادمة.

وضمن المحاور التي ناقشتها اللجنة الواردة في تقرير الهيئة خلال العام المالي والمتعلق بأداء الهيئة التحديات التي تواجهها، والخسائر الفنية على الشبكات ومحولات النقل للكهرباء أثناء عمليات النقل والتوزيع ووضع مستهدفات إضافية لقياس الأداء.

واستعرضت اللجنة خلال الاجتماع الذي شارك فيه أعضاء المجلس أعضاء اللجنة معايير قياس الأداء لدى الهيئة ومقارنة الإنجاز بين عام التقرير والعام الذي سبقه وخطط الهيئة في رفع نسبة الإنجاز وتطوير الخدمات التي تقدمها للمواطنين.

كما درست اللجنة في اجتماعها سبل تطوير هيكلة قطاع الكهرباء وتعزيز مستوى التنافسية والارتقاء بالخدمات.