4 ندوات سينمائية ضمن مهرجان أفلام السعودية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تنطلق الخميس المقبل فعاليات الدورة الـ8 لمهرجان أفلام السعودية، الذي تنظمه جمعية السينما بالشراكة مع مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي «إثراء» بالظهران، بدعم من هيئة الأفلام التابعة لوزارة الثقافة.

وتتضمن الفعاليات 4 ندوات حوارية تناقش مواضيع ذات صلة بالصناعة السينمائية، بمشاركة مجموعة من الأكاديميين والسينمائيين والمختصين وأصحاب الخبرة، وذلك على خشبة مسرح «إثراء».

وستكون أولى الندوات السبت المقبل تحت عنوان «الرواية السعودية في السينما»، والثانية الأحد بعنوان «مفهوم الفيلم السعودي»، والثالثة الاثنين تحت عنوان «شعرية السينما وجمالياتها»، فيما تختتم ندوات المهرجان الثلاثاء بعنوان «التعامل القانوني مع منصات البث العالمية».