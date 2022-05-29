صحة الرياض تنفذ 3529 جولة رقابية

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وشملت الجولات 292 زيارة للمستشفيات الخاصة والعامة (49 مستشفى خاصا و243 مستشفى حكوميا)، و329 زيارة للمراكز الحكومية و1442 زيارة للمجمعات الطبية، إضافة إلى 1471 زيارة للصيدليات.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نفذت صحة الرياض 3529 جولة رقابية على المستشفيات والمراكز الحكومية والمجمعات الطبية، إضافة إلى الصيدليات، وذلك خلال الفترة 21/5/2022م حتى 27/ 5 / 2022م، بهدف التأكد من الالتزام وتطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد 19).وشملت الجولات 292 زيارة للمستشفيات الخاصة والعامة (49 مستشفى خاصا و243 مستشفى حكوميا)، و329 زيارة للمراكز الحكومية و1442 زيارة للمجمعات الطبية، إضافة إلى 1471 زيارة للصيدليات.

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