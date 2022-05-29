المملكة تحقق تقدما كبيرا في مؤشر مكافحة الإرهاب والتطرف وتمويله

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تقدمت المملكة 13 مرتبة في «مؤشر السلام الإيجابي 2022»، الصادر عن «معهد الاقتصاد والسلام»، وهي المؤسسة البحثية العالمية التي تتخذ من سيدني الأسترالية مقرا لها، ووفق التقرير يقصد بـ«السلام الإيجابي»، المواقف التي تتبناها كل دولة من دول العالم، وأيضا المؤسسات والهياكل المتاحة لدى الدولة، والتي من شأنها أن تخلق مجتمعات مسالمة وتدعم استمراريتها. فيما سجلت المملكة انخفاضا حادا في مؤشر الإرهاب العالمي.

وتعتمد فكرة المؤشر على تصنيف دول العالم من حيث انخفاض درجة العنف، وفقا لتقييم نهايته الدنيا 1، ونهايته العظمى 5، وكلما اقترب رصيد الدولة من 1 يعني ذلك انخفاض مستويات العنف لديها، وبالتالي تصنيفها في درجة مرتفعة على المؤشر العام. وحصلت السعودية في 2022 على 3.158 على المؤشر العام، فيما قفز ترتيب الدولة خلال العام الحالي على المؤشر 13 مركزا.

مؤشر السلام

وتحسنت المملكة، لتتقدم مرتبتين في مؤشر السلام العالمي، حيث احتلت المرتبة 125 من ضمن 163 دولة، وهو مؤشر مركب يقيس هدوء الدول ويتكون

من 23 مؤشرا كميا ونوعيا لكل منها مقياس من 1 إلى 5. وكلما انخفضت النتيجة، كانت البلاد أكثر سلام.

مؤشر الإرهاب

واحتلت المملكة المرتبة 54 من ضمن 163 في مؤشر الإرهاب العالمي بدرجة 3.11 من 10 متحسنة عن العام الماضي، حيث كانت في المرتبة 49 بدرجة 3.850 ، وهو تغير بنسبة 37.80 % وذكر التقرير: سجلت الأردن والسعودية وليبيا أكبر تحسن في النتيجة في المنطقة، حيث لم يسجل الأردن هجوما إرهابيا واحدا منذ عام 2019 ، وسجل ما مجموعه 15 هجوما إرهابيا فقط منذ عام 2007 ، مما أدى إلى مقتل 26 شخصا، في حين سجلت السعودية هجوما واحدا في عام 2021 ، عندما اعترضت الدفاعات الجوية السعودية صاروخا أو طائرة مسيرة مسلحة فوق مدينة الرياض.

ولم يصب أو يقتل أحد خلال الهجوم، وأعلنت مجموعة من اليسار المتطرف لم تكن معروفة من قبل، مسؤوليتها عن الهجوم.

ويعطي المؤشر تصنيفا عن الدول المتأثرة بالإرهاب، إذ يصنفها على أساس عدد الحوادث الإرهابية التي وقعت بها، وعدد الضحايا من القتلى والمصابين

والخسائر في الممتلكات، ويحلل الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية الناجمة عن ذلك.

ويستند المؤشر في بياناته إلى قاعدة البيانات العالمية لرصد الإرهاب، وهي قاعدة قائمة على تجميع ورصد هذه البيانات تحت إشراف الاتحاد الوطني المعني بدراسة تأثير الإرهاب ومردود الإرهاب( START )، ويقع مقره في جامعة مريلاند الأمريكية.

1 السعودية في المؤشرات

مؤشر السلام الإيجابي

المرتبة 79 من ضمن 163 دولة - الدرجة

بشكل عام3.16 درجات

حكومة تعمل بشكل جيد 3.33

مستويات منخفضة من الفساد 3.52

بيئة عمل سليمة 2.91

التوزيع العادل للموارد 2.90

قبول حقوق الآخرين 3.20

التدفق الحر للمعلومات 2.99

مستويات عالية من رأس المال البشري 3.14

علاقات جيدة مع الجيران 3.20

ما هو مؤشر السلام الإيجابي؟

يصف السلام الإيجابي المواقف والهياكل والمؤسسات التي تدعم وتديم المجتمعات المسالمة.

طور المعهد إطارا مفاهيميا، يعرف باسم أركان السلام، يحدد نظاما من 8 عوامل تعمل معا لبناء سلام إيجابي.

مستمدة من تحليل إحصائي لنحو 4000 مجموعة بيانات، توفر أركان السلام خارطة طريق للتغلب على المحن والصراع، وبناء سلام دائم، مع تحليل البيانات من قبل الاستخبارات الاقتصادية.

2 مؤشر السلام العالمي

الترتيب في المؤشر ضمن 163 دولة - الدرجة

2021 - 125 - 2.376

2020 - 127 - 2.39

2019- 132 - 2.408

2018 - 129 - 2.397

2017 - 129 - 2.356

2016 - 109 - 2.155

2015 - 92 - 2.099

كلما اقترب الترتيب من 1 كان السلام أكبر في المنطقة

عن المؤشر:

• مؤشر السلام العالمي هو محاولة لقياس وضع المسالمة النسبي للدول والمناطق

• من إنتاج معهد الاقتصاد والسلام، ووضع بالتشاور مع فريق دولي من الخبراء والمعاهد ومراكز البحوث، بالتعاون مع مركز دراسات السلام والنزاعات في

جامعة سيدني، أستراليا

• يعتمد تقرير مؤشر السلام العالمي الذي يشمل 163 دولة، على 3 معايير رئيسة:

- مستوى الأمن والأمان في المجتمع

- الصراع المحلي والعالمي

- درجة التزود بالقوة العسكرية

• يلاحظ في المؤشرات أنها تعنى بقياس السلام بطريقة (عكسية)، أي تقيس ما يهدد السلام وليس ما يعززه