«قرية فاشن جدة» تجمع المصممين والإبداعات في عالم الموضة والأزياء

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وحظيت عروض «Underground»، الخاصة بالأزياء الخارجة عن المألوف بإقبال كبير من الزوار، حيث تطلق قرية الفاشن في كل إجازة أسبوعية نوعا خاصا من تصميمات «under ground” الخارجة عن المألوف في حقبات زمنية مختلفة، تحولت معها القرية إلى ساحة تنافسية بين المصممين لعرض أجمل التصاميم.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يجمع موسم جدة المصممين والإبداعات السعودية في عالم الموضة والأزياء بـ»قرية الفاشن» في منطقة سيتي ووك إحدى مناطق الفعاليات بالموسم؛ كوجهة لعشاق الموضة؛ بهدف نشر ثقافة الموضة والفاشن والتعريف بعالم الموضة.وحظيت عروض «Underground»، الخاصة بالأزياء الخارجة عن المألوف بإقبال كبير من الزوار، حيث تطلق قرية الفاشن في كل إجازة أسبوعية نوعا خاصا من تصميمات «under ground” الخارجة عن المألوف في حقبات زمنية مختلفة، تحولت معها القرية إلى ساحة تنافسية بين المصممين لعرض أجمل التصاميم.

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