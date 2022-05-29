زيلينسكي يعلن إقالة رئيس الأجهزة الأمنية في خاركيف

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_أ ف ب

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم، أنه أقال رئيس الأجهزة الأمنية في خاركيف، “لأنه لم يعمل من أجل الدفاع عن المدينة” منذ بدء الأزمة بين روسيا وأوكرانيا.

وقال زيلينسكي، في خطابه الوطني اليومي عقب زيارته شرقي أوكرانيا للمرة الأولى منذ بدء الأزمة: «لقد أقلت رئيس الأجهزة الأمنية الأوكرانية في منطقة خاركيف، لأنني أدركت أنه لم يعمل من أجل الدفاع عن المدينة منذ الأيام الأولى للحرب، لكنه فكر في نفسه فقط».