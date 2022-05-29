محمد بن مسعود - الدمام - لن تصدق.. خفايا صادمة وراء طلب أميرة الطويل الطلاق من “الوليد بن طلال”.. وأخيراً انكشف السر الخطير !

أميرة الطويل سيدة أعمال سعودية تحمل شهادة في إدارة الأعمال نالتها من جامعة نيو هايفن الأميركية، وشغلت منصب نائب رئيس مؤسسة الوليد بن طلال الخيرية تزوجت من الأمير الوليد بن طلال عام 2008 وكانت آخر زوجاته.

بعد مرور خمس سنوات، نشرت صحيفة نيويورك بوست الأميركية خبر الطلاق بالتراضي بين الأمير السعودي الوليد بن طلال وزوجته أميرة الطويل وأشارت الصحيفة إلى أن زوجة الأمير الوليد اتفقت مع زوجها على الإنفصال بطريقة ودية مع المحافظة على علاقة طيبة بينهما في أواخر شهر نوفمبر 2013.

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وذكرت مصادر أخرى إلى أن أميرة هي التي طلبت الطلاق بسبب إصرار الأمير الوليد على عدم إنجاب أطفال منها.

يذكر أن الأمير لم ينجب إلا من زوجته الأولى الأميرة دلال بنت سعود بن عبد العزيز وقد رزقا بولدين هما خالد وريم.

الوليد بن طلال طالما عبّر عن تقديره ودعمه لما تقوم به الطويل، فوصفها بـ”الوجه المشرّف للمملكة”.

في 9 سبتمبر 2018، تزوجت أميرة الطويل للمرة الثانية من رجل الأعمال الإماراتي خليفة بطي المهيري في حفل زفاف أقيم في باريس.

وكانت الطويل شغلت مواقع التواصل الاجتماعي بعدما تم تداول صور حفل زفافها من الملياردير المهيري الذي يُعتبر سابع أغنى رجل في الإمارات، وتقدر ثروته بـ1.8 مليار دولار، لتعود إلى الواجهة الأميرة التي لفتت أنظار العرب والغرب.