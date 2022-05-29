اخبار الخليج – يلتقي بالدفعة الأولى من المهندسين والفنيين وموظفي الشركة الجدد لعام 2022

محمد بن مسعود - الدمام - خلال اجتماع الشركة الدوري الذي انعقد يوم الأحد الموافق 29 مايو 2022، التقى الدكتور عبدالرحمن جواهري، الرئيس التنفيذي لشركة نفط البحرين «بابكو» بالدفعة الأولى من المهندسين والفنيين والموظفين الجدد الذين التحقوا حديثاً بالعمل لدى الشركة حيث ضمت المجموعة أكثر من 150 فني ومهندس.

وقد هنأ الرئيس التنفيذي للشركة الموظفين الجدد مرحباً بانضمامهم للشركة ومشيداً بما أظهروه من إقبال على العمل والتزام كبير في تنفيذ المهام التي تتطلبها مواقع أعمالهم.

وأكد الدكتور جواهري للموظفين الجدد بأن العمل لدى شركة نفط البحرين يبعث على الفخر والاعتزاز نظراً لما يمثله هذا الصرح الصناعي العريق من أهميّة كبرى في الاقتصاد الوطني للمملكة، منوهاً بالمكانة الراسخة التي تمثلها «بابكو» كونها أحد الركائز الأساسية والمهمة التي يعتمد عليها الوطن في دعم اقتصاده الوطني، وأضاف قائلا « عليكم أن تفخروا بكونكم جزء من هذه الشركة الوطنية العريقة».

ووجّه رئيس الشركة الدعوة للمستجدين للالتزام بأخلاقيات العمل واحترام سياسات الشركة وإجراءاتها الخاصة، والعمل بروح الفريق الواحد لمواجهة التحديات التي تواجهها هذه الصناعة، وحثهم على الحفاظ على ممتلكات الشركة والتحلي بالاحترافيّة والتركيز على استدامة المعرفة من خلال التعلم المستمر.

وأوضح الدكتور جواهري لشباب «بابكو الغد» ضرورة الالتزام بإظهار الاحترام للجميع دون استثناء والاستفادة من قنوات المعرفة التي تتيحها الشركة من خلال برامجها الحديثة التي تعتمد على استخدام أحدث التقنيات والموارد المتاحّة من أجل تحسين، وتطوير شخصياتهم ومهاراتهم الفنية والسلوكية.

وتولي «بابكو» خلال هذه المرحلة الهامة من خطة البحرنه، اهتماماً كبيراً بتوظيف الشباب البحريني المؤهل من حاملي الدرجات الجامعيّة في مجال الهندسة، كما تسعى الشركة جاهدة للعمل على تطوير الكوادر الوطنية وتأهيلهم لشغل المناصب القيادية في الوقت الحاضر والمستقبل، وتواصل الشركة خطتها الخمسية لتوظيف 500 شخص من الكوادر الوطنية في إطار رحلتها نحو «بابكو الغد» وذلك وفق خطة مدروسة تم خلالها توظيف ما يُقارب 150 مهندس وفني هذه السنة من مختلف التخصصات التي تم تحديدها وفق احتياجات الشركة للمرحلة القادمة والتي تشمل تقنية المعلومات والهندسة الكيميائية والميكانيكية والالكترونية وتخصص الآلات الدقيقة.

وتسعى الشركة خلال العامين القادمين بإذن الله تعالى إلى استكمال توظيف 350 شاب وهو العدد المتبقي من المستهدف توظيفهم من المهندسين والفنيين البالغ 500 مهندس وفني وذلك حسب خطة البحرنة المعتمدة للشركة.