محمد بن مسعود - الدمام - لن تصدق ماهو السبب في تمزيق “صفاء سلطان” .. صورة تيم حسن على الهواء هل هي الغيرة !

صرحت الفنانة الأردنية، صفاء سلطان، عن سبب تمزيقها لصورة الفنان السوري، تيم حسن، على الهواء خلال لقاء لها مع الإعلامي اللبناني هشام حداد.

وقالت صفاء سلطان إن تمزيق صورة تيم حسن جاء في إطار لعبة في البرنامج بتمزيق صورة الأشخاص الذين لم تعمل معهم، وكان من بينهم الفنان السوري.

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وعلقت صفاء سلطان “البعض تداول خبر تمزيقي لصورة لتيم حسن دون معرفة السبب وراء ذلك، أو السياق الذي تم فيه الأمر”، مضيفة: “لم أعمل مع تيم حسن من قبل، لذا كان الطلب هو تمزيق صورة شخص لم أعمل معه”.

ولفتت صفاء سلطان إلى أنها لا تحضر عادة لأي لقاء تلفزيوني يعرض عليها وتترك الموضوع ليكون عفوي أكثر على الشاشة.

الجدير بالذكر ان صفاء سلطان اختارت صورة الفنان السوري تيم حسن لتمزيقها على الهواء بعد أن طلب منها الإعلامي اللبناني هشام حداد تمزيق صورة الممثل الذي ترفض العمل معه، مشيرة إلى أنها لم تعمل مع تيم بالفعل، علقت على عدم عملها مع تيم حسن حتى الآن مازحة: “يمكن لأنني بشببه، بيحسسوني إني بشبهه”.