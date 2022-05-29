ليفربول يحدد مبلغ التنازل عن ماني

محمد بن مسعود - الدمام - أشارت تقارير صحفية، أن نادي ليفربول الإنجليزي، مصمم على عدم السماح برحيل السنغالي ساديو ماني مهاجمه، إلا مقابل ما يزيد عن 25 مليون جنيه إسترليني، بشرط أن يكون لديه بديل مناسب، وفقا لتقرير إخباري، الأحد.

ويأتي ذلك في ظل التقارير التي أفادت باهتمام بايرن ميونخ، حامل لقب الدوري الألماني لكرة القدم في المواسم العشرة الأخيرة، بنجم منتخب السنغال.

وذكرت «بي أيه ميديا» وكالة الأنباء البريطانية، الأحد، أن بايرن الذي من المحتمل أن يفقد خدمات البولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجمه في الصيف، لم يتواصل حتى الآن مع إدارة ليفربول بشأن أي صفقة محتملة.

وبعد يوم من هزيمة ليفربول في نهائي دوري أبطال أوروبا ضد ريال مدريد الإسباني، أشارت تقارير، إلى أن ماني يريد الانتقال لألمانيا قبل نهاية عقده الحالي، الذي ينتهي بعد 12 شهراً.

وأشارت الوكالة إلى أن ماني 30 عامًا لم يوضح بعد نواياه للنادي الذي انضم إليه من ساوثهامبتون الإنجليزي مقابل 30 مليون جنيه إسترليني قبل 6 سنوات.

لكن مع تبقي 12 شهراً فقط على عقده الحالي، فإن تمديد عقد ماني مع ليفربول يبدو أقل احتمالاً، رغم تسجيله 23 هدفاً مع الفريق الأحمر هذا الموسم في كافة البطولات.

وكان ماني ألمح يوم، الأربعاء، إلى أنه سيعلن قرارًا خاصًا بشأن خططه طويلة المدى بعد نهائي دوري أبطال أوروبا ضد ريال مدريد، لكن بعد خسارة الفريق 1-0 أمام الفريق الإسباني في باريس العاصمة الفرنسية، لم يظهر اللاعب أمام وسائل الإعلام.

وجاء رد الألماني يورجن كلوب، مدرب ليفربول، عن شائعات انتقال ماني لبايرن في مؤتمره الصحفي قبل المباراة في باريس غامضاً، ولم يعط إجابة وافية.

وقال كلوب: «أينما سيلعب ساديو العام المقبل، سيكون لاعباً كبيراً، وماني ليس القضية التعاقدية الوحيدة التي يتعين على ليفربول حلها هذا الصيف، حيث يدخل زميلاه في خط الهجوم، المصري محمد صلاح والبرازيلي روبيرتو فيرمينو، الأشهر الـ12 الأخيرة في عقديهما».