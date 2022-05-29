شكرا لقرائتكم خبر عن نائب وزير العدل: المرفق العدلي يشهد نمواً متسارعاً في المملكة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - رفع الدكتور نجم بن عبد الله الزيد الشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع حفظه الله، بمناسبة صدور الأمر الملكي بتعيينه نائباً لوزير العدل بالمرتبة الممتازة.

وأكد الدكتور الزيد أن هذه الثقة الملكية الغالية سوف تكون دافعاً ومحفّزاً كبيراً له لبذل المزيد من الجهود والعطاء، وبما يسهم في تحقيق أهداف الوزارة ومشروعاتها ومبادراتها المتعددة لتطوير المرفق العدلي، الذي يشهد نمواً متسارعاً في جميع قطاعاته يوماً بعد يوم وتقدماً ملموساً على جميع الأصعدة، بدعم من خادم الحرمين الشريفين، ومتابعة واهتمام من سمو ولي العهد - حفظهما الله-.سائلاً المولى عز وجل التوفيق والسداد لمواصلة الجهود لتحقيق تطلعات القيادة الحكيمة في تطوير المرفق العدلي