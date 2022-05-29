شكرا لقرائتكم خبر عودة البوفيهات المفتوحة في مخيمات حجاج الداخل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وخصص لحجاج الداخل هذا العام ثلاث باقات متنوعة.في المقابل شارك المجلس التنسيقي لمؤسسات وشركات حجاج الداخل في ورشة عمل «استعدادات المشاعر المقدسة لموسم حج هذا العام» التي نظمتها شركة كدانة بحضور نائب وزير الحج والعمرة عبدالفتاح مشاط والرئيس التنفيذي لشركة كدانة حاتم مؤمنة، وجرى خلالها عرض ومناقشة الأعمال التطويرية، قصيرة المدى، المتوائمة مع المخطط العام، وممكنات رفع كفاءة التشغيل بمركزي تسليم ومالك.
ومن أبرز ملامح هذا التطوير تأهيل شامل لمنظومة الإسكان بمنى ويشمل 44 مجمعا سكنيا، إضافة إلى تأهيل البنية التحتية، وتطوير منظومة الإعاشة ويشمل 44 مطبخا مركزيا، وتطوير مجمعات دورات المياه ويشمل 1000 مجمع بمشعر منى و1000مجمع بمشعري مزدلفة وعرفات.
3 باقات خصصت لحجاج الداخل هذا العام:
- الأبراج في منى.
- خيام مطورة تنفذ للمرة الأولى هذا العام تحاكي الغرف الفندقية.
- الخيام الاعتيادية وتتوافر فيها الخدمات كافة.
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