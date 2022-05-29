«مسك» توجه الطلاب نحو الوظيفة المناسبة بتجربة يوم عمل

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بهدف توجيه طلاب المرحلة الثانوية نحو المسار المهني المناسب لهم، أطلقت مؤسسة «مسك المهارات» البرنامج الصيفي «اليوم الأول» بالتعاون مع شركائها من أفضل الجهات والشركات والخبراء، حيث بدأ التسجيل.

وصمم البرنامج خصيصا لكي يساعد الطالب في التعرف على نفسه أولا، وسوق العمل المحلي بكل متغيراته وتسليحه بالمهارات اللازمة لاستكشاف المسارات المهنية المتنوعة، وتجربة «يوم عمل» مثرية مع أحد الخبراء والمرشدين في جهة عمل مميزة ميدانيا أو افتراضيا.

ويعد هذا البرنامج الصيفي الفريد، الأول من نوعه على المستوى الوطني، وسيقوم المشاركون فيه بالتعرف على سوق الوظائف في المملكة في الماضي والمستقبل ، وتقصي واستكشاف الخيارات الوظيفية الملائمة والمفيدة، واتخاذ قرارات مستنيرة تتعلق بخيارات التعليم العالي بما يناسب المسار المهني المفضل.

وأثناء البرنامج، سينخرط الأعضاء في ورش عمل الكترونية حافلة بالتحديات، تركز على تنمية المهارات من خلال بيئة تعلم قائمة على التعاون والتفاعل، تتميز بمحتويات تعليمية تفاعلية، ومعلمين مؤهلين يقومون بتسهيل عمليتي التعلم والإدراك، وكذلك موجهين من القطاعين العام والخاص يشاركون معارفهم وأفكارهم الثرية، إضافة إلى استشاريي وظائف يدعمون استكشاف الشخصيات المهنية ويساعدون على توجيه عمليات تخطيط المسار الوظيفي.

استبيان طلاب البرنامج في 2021

85 % من الطلاب أصبحوا أكثر استعدادا لاتخاذ القرار المهني

70 % يثقون بفهمهم للمسارات وقدراتهم على دخول سوق العمل

إحصاءات عالمية:

49 % من الشباب يغيرون مجال عملهم بعد الدراسة أو تجربة العمل

90 % من الطلاب حائرون في اختيار المسار المهني المناسب لهم

النقاط الرئيسة في البرنامج:







شهادة تدريب قابلة للمشاركة



4 دورات تعليمية بمجموع ساعتين



ندوات إرشادية وجلسات تفاعلية خاصة مع الخبراء



تجربة اليوم الأول الميدانية أو الافتراضية في بيئة مهنية في مجال اهتمامك



جلسات توجيهية مع المرشدين تمكن الطالب من الاستفادة من تجارب ذوي الخبرة



كم عدد الساعات؟:

عدد الساعات الكلية 22 ساعة، مفصلة كالتالي: