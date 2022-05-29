بث مباشر.. مباراة الهلال وأبها

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق ـ فريق التحرير

تنطلق بعد قليل مباراة الهلال وأبها، ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وتقدم صحيفة المناطق السعودية بثا مباشرا لـ مباراة الهلال وأبها

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مباراة الهلال وأبها بث مباشر

ويحتل الهلال وصافة ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، برصيد 58 نقطة، بفارق 3 نقاط عن الاتحاد، المتصدر بـ61 نقطة، قبل 3 جولات على نهاية الموسم، بينما يأتي أبها، في المركز السابع، برصيد 34 نقطة.

الهلال بث مباشر

وأعلن الأرجنتيني رامون دياز، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، عن تشكيل الفريق لمواجهة أبها، على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالملز.

أبها بث مباشر

وجاء تشكيل الهلال كالآتي:

حراسة المرمى: عبد الله المعيوف

خط الدفاع: ياسر الشهراني، علي البليهي، جانغ هيون سو، محمد البريك

محور الارتكاز: ناصر الدوسري، سلمان الفرج

خط الوسط الهجومي: ميشايل، ماثيوس بيريرا، ماريجا

قلب الهجوم: إيجالو

وتضم قائمة البدلاء في الهلال، كلًا من محمد العويس، محمد جحفلي، سعود عبد الحميد، عبد الرحمن العبيد، حمد اليامي، عبد الله عطيف، أندري كاريلو، عبد الله الحمدان وعبد الله رديف.