اخبار الخليج – الشيخة رنا بنت عيسى تستقبل وفدًا من جامعة برونيل البريطانية والجامعة الاهلية

محمد بن مسعود - الدمام - استقبلت سعادة د. الشيخة رنا بنت عيسى بن دعيج آل خليفة الأمين العام لمجلس التعليم العالي نائب رئيس مجلس أمناء مجلس التعليم العالي بمكتبها وفد من جامعة برونيل البريطانية و الجامعة الاهلية .

وخلال اللقاء، اطلعت سعادة د. الشيخة رنا بنت عيسى بن دعيج آل خليفة على أخر المستجدات الخاصة بعملية سير البرامج الاكاديمية بالجامعة الاهلية بالتعاون مع جامعة برونيل وما تقدمه للطلبة في مختلف المجالات والتخصصات والموضوعات المتصلة بالجامعة، ورؤية الجامعة المستقبلية لتطوير وتحديث البرامج الاكاديمية والخطط والاستراتيجيات، مؤكده سعادتها أن مجلس التعليم العالي يولي اهتماماً كبيراً باستقطاب وتشجيع الجامعات الخارجية العريقة لفتح فروع لها في مملكة البحرين، وذلك للارتقاء بالخدمات المقدمة على صعيد التعليم العالي.

من جانبهم، عبر الوفد عن اعتزازهم بلقاء سعادة الأمين العام لمجلس التعليم العالي، معربين عن عميق تقديرهم وامتنانهم لما يحظى به قطاع التعليم العالي من دعم، يعكس ما لهذا القطاع من اهتمام وتقدير كبيرين في مملكة البحرين.