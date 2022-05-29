اخبار الخليج – ليالي الأفلام الأوروبية تختتم نشاطها بمتحف البحرين الوطني   

محمد بن مسعود - الدمام - أسدلت ليالي الأفلام الأوروبية الستار على نشاطها الذي أقامته لأول مرة في المملكة، وذلك مساء اليوم الأحد الموافق 29 مايو 2022م في متحف البحرين الوطني بحضور سعادة السفير باتريك سيمونيه رئيس مندوبية الاتحاد الأوروبي المعين لدى مملكة البحرين المقيم بالرياض، إضافة إلى تواجد شخصيات دبلوماسية رفيعة المستوى والعديد من المهتمين بالشأن الثقافي في البحرين.

ونظمت مفوضية الاتحاد الأوروبي «ليالي الأفلام الأوروبية» بالتعاون مع هيئة البحرين للثقافة والآثار والسفارة الفرنسية لدى المملكة ما بين 26 و 29 مايو الجاري. وشاركت في الليالي أفلام من فرنسا، ألمانيا، اليونان، إيطاليا وسلوفاكيا. ويهدف هذا الحدث إلى تسهيل التبادل الثقافي بين البحرين ومختلف دول الاتحاد الأوروبي وتعزيز الحضور السينمائي الأوروبي في المملكة.

واختتمت الليالي مع فيلم «لي برفان» (عطور)، وهو فيلم كوميدي فرنسي تم إنتاجه عام 2019م وأخرجه غريغوري مانيه. وكانت انطلاقة الليالي مع عرض لستة أفلام قصيرة ألقت الضوء على أزمة تغير المناخ وهي: الهندسة الجيولوجية المناخية إخراج يانيك ستارك (2020)، النورس الجائع إخراج ليون وانغ (2019)، «كوكوتا: جزيرة الأمل الصغيرة » إخراج كريغ نوريس ( 2016)، «أولمو» إخراج سيلفيو سولديني ( 2019)، «الكثير من الغابات» من إخراج بوركو سانكور وجوفري غوديت (2014)، «ثيرموستات 6» إخراج مايا أف رون وميلين كومينوتي وماريون كوديرت، سيكستين دانو (2018). وتبع عروض الأفلام حلقة نقاشية أدارها نادي البحرين للسينما.

كما وتم عرض الأفلام التالية ضمن ليالي الأفلام الأوروبية: «تفرق أختان وتباعدهما» (أوم فيور) إخراج دافني شارزياني (ألمانيا، اليونان) و«سان ريمو» إخراج ميروسلاف مانديتش (سلوفينيا / إيطاليا).