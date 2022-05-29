السالم يرفع شكره للقيادة بمناسبة تعيينه رئيساً للهيئة الملكية للجبيل وينبع بمرتبة وزير

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس رفع معالي رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع المهندس خالد بن محمد السالم الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله – بمناسبة صدور الأمر الملكي الكريم بتعيينه رئيساً للهيئة الملكية للجبيل وينبع بمرتبة وزير. وأكد معاليه أن هذه الثقة الغالية مصدر فخر واعتزاز له، ودافع كبير نحو بذل المزيد لخدمة وطنه وولاة أمره. ونوه بالإنجازات التي حققتها الهيئة الملكية للجبيل وينبع خلال مسيرتها التي امتدت 48 عاما، وذلك بفضل الله تعالى ثم بالدعم غير المحدود من قبل القيادة الرشيدة، مؤكداً أن الهيئة ماضية في مسيرتها الناجحة لدعم الاقتصاد الوطني، وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، تحت قيادة معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية رئيس مجلس الإدارة الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريّف. أخبار قد تهمك

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