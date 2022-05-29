شكرا لقرائتكم خبر عن أمين «أبصر» بالشرقية تكشف لـ ”الخليج 365” تفاصيل مؤتمر التحديات البيئية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - - توحيد الجهود في استخلاص أفكار لمعالجة التحديات البيئية

- يستهدف تفعيل مشاريع البرامج البيئية

- استخلاص العديد من الإنجازات التي أنتجها الطالب السعودي مع أقرانه الطلبة

اختتمت فعاليات مؤتمر "لنعمل معًا محليًا من أجل إيجاد الحلول عالميًا"، اليوم، والذي ينظمه مجلس المنطقة الشرقية للمسؤولية الاجتماعية "أبصر"، للإسهام في مبادرتي "السعودية الخضراء" و "الشرق الأوسط الأخضر"، بمشاركة مجموعة من المدارس المحلية والعالمية بالمنطقة، ومن مختلف الجنسيات حول العالم من طلاب المرحلتين الابتدائية والمتوسطة.

من جانبها أكدت أمين عام مجلس المنطقة الشرقية للمسؤولية الاجتماعية "أبصر" لولوة الشمري، أن هذا المؤتمر تم إطلاقه لتفعيل مشاريع البرامج البيئية، موضحة أنه فرصة مواتية لجمع المدارس السعودية والعالمية معًا لتوحيد الجهود في استخلاص أفكار لمعالجة التحديات البيئية.

وتابعت في تصريحات خاصة لـ"اليوم": استطعنا اليوم من خلال هذا التجمع أن نستخلص العديد من الإنجازات التي أنتجها الطالب السعودي مع أقرانه الطلبة من الجنسيات المختلفة، حيث إن هذا التضافر يوسع الآفاق لدى النشء، ويحدث نوع من التوعية، وهؤلاء النشء هم من سيحملون راية حماية البيئة في المرحلة القادمة.