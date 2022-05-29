اخبار الخليج – النائب الأول لرئيسة مجلس النواب: بحث تعزيز سبل العلاقات البرلمانية بين البحرين واليابان

محمد بن مسعود - الدمام - اخبار الخليج – الرئيس التنفيذي لتمكين يؤكد على دور برنامج رئيس مجلس الوزراء لتنمية الكوادر الحكومية وما يتيحه من فرص المشاركة في تحقيق التنمية المستدامة

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