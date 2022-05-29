اخبار الخليج – «تنسيقي العاصمة» يوصي بتشجير مدراس المحافظة ويبحث احتياجات العكر وجدعلي

محمد بن مسعود - الدمام - ترأس معالي الشيخ راشد بن عبدالرحمن آل خليفة محافظ محافظة العاصمة اجتماع المجلس التنسيقي الخامس لمحافظة العاصمة في دورته الثالثة للعام 2022، وذلك عبر تقنية الاتصال المرئي بمشاركة الأعضاء من ممثلي الجهات المختلفة، إذ بحث المجلس عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال والرامية إلى الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين وتحسين جودة الحياة وتحقيق تطلعات الأهالي.

وتقدم معالي المحافظ رئيس المجلس التنسيقي ببالغ الشكر والامتنان لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، ولصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، على الثقة الملكية السامية بتعيينه محافظاً لمحافظة العاصمة، مؤكداً معاليه أن هذه الثقة دافع لبذل المزيد من العطاء في خدمة مملكة البحرين وشعبها الوفي.

كما أشاد معاليه بالجهود المبذولة من أعضاء المجلس، ودورهم الفاعل في التعاون الوثيق والتنسيق المشترك بين محافظة العاصمة ومختلف الوزارات والهيئات الحكومية، بما يعزز الدور التشاركي القائم على التواصل والتفاعل بين المواطن وأجهزة الدولة المختلفة، تنفيذاً لتوجيهات الفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية وترسيخاً لمبدأ الشراكة المجتمعية الفاعلة، مؤكداً معاليه أهمية مواصلة الجهود لتحقيق تطلعات الأهالي في توفير خدمات متكاملة تبرز الوجه الحضاري لمحافظة العاصمة.

من جانبهم هنأ أعضاء المجلس التنسيقي معالي الشيخ راشد بن عبدالرحمن آل خليفة على الثقة الملكية السامية، متمنين لمعاليه التوفيق والنجاح في مهامه ومسؤولياته الجديدة.

واستعرض المجلس الخطة الإنشائية لوزارة التربية والتعليم بمحافظة العاصمة للعام الدراسي الجديد، إذ بينت الخطة عدد المدراس التي تمت صيانتها خلال العام الحالي، بالإضافة إلى المشاريع الجديدة والمستقبلية للوزارة في نطاق المحافظة .

وأوصى المجلس بتشجير المدراس في محافظة العاصمة بالتعاون والتنسيق مع أمانة العاصمة ووزارة التربية والتعليم، تنفيذاً لمشروع خطة التشجير الوطنية التي أقرها مجلس الوزراء والتي تهدف لمضاعفة عدد الأشجار بحلول العام 2035، وبما يتسق مع برنامج «المنامة مدينة صحية» ومشروع «العاصمة الخضراء» اللذين تتبناهما محافظة العاصمة.

كما بحث المجلس التنسيقي أهم الاحتياجات الخدمية في منطقتي العكر، وجد علي، والتي رصدت خلال الزيارات الميدانية لفريق الأحوال العامة بالمحافظة، إذ تمثلت احتياجات منطقة جد علي في إنشاء مواقف للسيارات، ورصف وصيانة عدد من الطرق الداخلية، وإنشاء مرتفعات لتخفيف السرعة، فيما تمثلت أبرز احتياجات منطقة العكر في تطوير مدخل المنطقة وصيانة الإنارة فيه، ورصف عدد من الطرق الترابية، وحصر وإزالة المباني الآيلة للسقوط لخطورتها على الأهالي، واستعجال فتح حديقة العكر الغربي للجمهور، وأوصى المجلس بضرورة بحث تنفيذ هذه الاحتياجات تحقيقاً لرؤى وتطلعات أهالي المنطقتين.