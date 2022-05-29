اخبار الخليج – لدى ترؤس سموه اجتماع اللجنة الأمنية.. محافظ الجنوبية: تعزيز التعاون المشترك مع الإدارات الأمنية لرفع مستوى الأمن والسلامة

محمد بن مسعود - الدمام - ترأس سمو الشيخ خليفة بن علي بن خليفة آل خليفة محافظ المحافظة الجنوبية، اجتماع اللجنة الأمنية الخامس للعام 2022، بحضور عدد من الضباط من ممثلي الجهات الأمنية والمسؤولين بالمحافظة.
كما ناقشت اللجنة احتياجات مدينة عيسى، والجهود المبذولة من مديرية شرطة المحافظة الجنوبية لتعزيز الأمن والسلامة في المرافق العامة، كما اطلعت اللجنة على الشكاوى الواردة من قبل الأهالي، حيث بحث سمو المحافظ مع المديرية الإجراءات المتخذة حيال القضايا الأمنية المسجلة، منوهاً سموه بأن المحافظة حريصة على تحقيق سرعة الاستجابة للبلاغات الواردة من قبل الأهالي لضمان تعزيز الأمن والطمأنينة .
بعدها، بحث سمو المحافظ مع العقيد الركن الدكتور محمد خليفة البنغدير مدير إدارة العمليات بالإدارة العامة للدفاع المدني رئيس المكتب التنفيذي للجنة الوطنية لمواجهة الكوارث بوزارة الداخلية ، سبل التعاون المشترك من خلال مناقشة الخطط والجهود ذات الاهتمام المشترك، حيث اعتمد سمو المحافظ مع اللجنة؛ الاستراتيجية المشتركة لرفع مستوى الأمن والسلامة في مناطق المحافظة ومواصلة الجهود الرامية لتعزيز الحملات الميدانية التي تصب بذات المنحى، مشيداً سموه بجهود اللجنة في رفع مستوى الوعي المجتمعي.
كما اطلع سمو المحافظ رئيس اللجنة الأمنية، على جهود الإدارة العامة للدفاع المدني ، منوهاً سموه بأهمية مواصلة التعاون المشترك مع الإدارة في تأمين السلامة المطلوبة في جميع مناطق المحافظة ومكافحة الحوادث ورفع مستوى الوعي الوقائي لدى المواطنين والمقيمين.
واستعرضت اللجنة الأمنية جهود المحافظة الجنوبية في إقامة برنامج «سمو المحافظ الأمني الاجتماعي لعام 2022م، في نسخته الثالثة» والمزمع إقامته نهاية شهر يونيو القادم، إلى جانب الاحتفاء باليوم العالمي لمكافحة المخدرات في السادس والعشرون من ذات الشهر من كل عام ، حيث أكد سموه على أهمية الاستعداد لهاتين المناسبتين بالتعاون مع مختلف الإدارات الأمنية بوزارة الداخلية، بهدف تعزيز مفهوم الشراكة المجتمعية ورفع مستوى الوعي الأمني لدى عموم الأهالي.
في ختام الاجتماع، أشاد الحضور من ممثلي الإدارات الأمنية بالدور الذي يقوم به سمو الشيخ خليفة بن علي بن خليفة آل خليفة محافظ المحافظة الجنوبية في متابعة وتنفيذ المبادرات الأمنية الهادفة، وسعي سموه إلى تحقيقها وفق مبدأ الشراكة المجتمعية الرائدة.
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