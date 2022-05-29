اخبار الخليج – «الشورى» ومعهد «BIBF» يعقدان منتدى التعافي الاقتصادي في يونيو المقبل

محمد بن مسعود - الدمام - تحت رعاية معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى، ينظم مجلس الشورى بالتعاون مع معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية ، وبدعم من بنك البحرين الوطني، منتدى التعافي الاقتصادي، وذلك في الخامس من شهر يونيو المقبل .

وتأتي إقامة هذا المنتدى مع إطلاق خطة التعافي الاقتصادي، التي جاءت تحقيقًا لرؤى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وأعلن عنها مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، وشملت إطلاق عدد من المبادرات الهادفة إلى تنمية الاقتصاد وخلق الفرص النوعية للمواطنين.

وسيلقي الكلمة الرئيسية للمنتدى معالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة، وزير المالية والاقتصاد الوطني.

ويهدف المنتدى إلى دعم جهود مملكة البحرين، وتحقيق تطلعاتها في خطة التعافي الاقتصادي، وتعزيز الاستقرار المالي من خلال طرح المبادرات النوعية لتنمية اقتصادية شاملة الأبعاد.

كما يناقش المنتدى أربعة محاور رئيسية بناءً على الأولويات التي تم تحديدها في خطة التعافي الاقتصادي، ويشارك في طرحها عدد من أصحاب المعالي والسعادة الوزراء والمسؤولين من مختلف الجهات الحكومية والخاصة، وتشمل: تنمية الثروة البشرية، وتسهيل الإجراءات وتطوير التشريعات، وتنمية القطاعات الواعدة والمشاريع الاستراتيجية، وبالإضافة إلى الاستدامة المالية والاستقرار الاقتصادي، ويدير جلسات النقاش للمحاور المذكورة عدد من أصحاب السعادة أعضاء مجلس الشورى.

ويأتي المحور الأول حول تنمية الثروة البشرية تماشياً مع أولوية خطة التعافي الاقتصادي في خلق فرص عمل واعدة لجعل المواطن الخيار الأول في سوق العمل، حيث يتناول الخطط الموضوعة في المجال مع مناقشة التحديات والفرص من أجل العمل نحو تحقيق الخطط المنشودة ذات الصلة.

كما يسلط المنتدى الضوء على دور السلطة التشريعية في دعم تحقيق أهداف وأولويات خطة التعافي الاقتصادي وضمان مواكبتها لمتطلبات التنمية المستدامة، بالإضافة إلى أهم الجوانب اللازم تطويرها للمحافظة على إطار تشريعي فعال وملائم لمواكبة مختلف جوانب خطة التعافي الاقتصادي.

إضافة إلى ذلك، سيتم مناقشة أولويات خطة التعافي الاقتصادي واستراتيجيات العمل المزمع طرحها لتحقيق أهداف الخطة في تعزيز الاستدامة المالية والاستقرار الاقتصادي.