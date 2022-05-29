اخبار الخليج – بالصور.. وزير الصناعة والتجارة والسياحة يفتتح قاعة عرض شركة فالكون التجارية الجديدة

محمد بن مسعود - الدمام - أشاد وزير الصناعة والتجارة والسياحة سعادة السيد زايد بن راشد الزياني بالحراك الاقتصادي الذي تشهده العديد من الشركات سواء المحلية أو التي تحتضنها مملكة البحرين الامر الذي يؤكد بأن الاقتصاد البحريني يسر بخطى صحيحة نحو التعافي مؤكد إن مملكة البحرين ترحب بكافة الاستثمارات التي تسهم في رفع معدلات النمو الاقتصادي في ظل التسهيلات التي تقدمها الحكومة الموقرة بناءً على الرؤى والاستراتيجيات الهادفة التي جاءت معززة لموقع البحرين الاستثماري ، كما ان هذه المشروعات تتواكب مع الاستراتيجية التي تم تدشينها مؤخرا والتي تهدف إلى زيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلّي الإجمالي.

جاء ذلك خلال حفل افتتاح قاعة عرض شركة فالكون التجارية الجديدة الكائن في منطقة سترة، الذي أقيم برعاية سعادة وزير الصناعة والتجارة والسياحة ، حيث كان لدى استقباله ، رئيس مجلس إدارة الشركة السيد YOGESH N.BHATIA، بحضور رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين السيد سمير بن عبدالله ناس و مجموعة من أصحاب السعادة السفراء و عدد من كبار المسئولين في الوزارة والشركة.

بعدها قام سعادة الوزير زايد بن راشد الزياني بجولة في المعرض اطلع خلالها على خط سير عمل شركة فالكون التجارية، الذي يضم مجموعة من أشهر المنتجات العالمية ذات الجودة العالية والمتخصصة في العديد من مجالات التصنيع والبناء والسلامة والتي تسهم في تقديم الحلول الصناعية للمستهلكين وغيرها من المنتجات.

وتعد شركة فالكون التجارية من الشركات المختصة ببيع منتجات السلامة والبناء كالأدوات اليدوية العامة ومنتجات مكافحة الحرائق ومنتجات الصناعة ومواد البناء الاستهلاكية وغيرها، وذلك لمختلف الأقسام الصناعية منها البحرية والصناعية والبناء والسفن والنقل، حيث يضم المعرض عدة علامات تجارية صناعية عالمية مثل شركة UNIOR وWERNER وغيرها من الشركات ما تمثل أكثر من 25,000 منتج مختلف.