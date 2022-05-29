اخبار الخليج – المدير العام لشؤون المدارس يستقبل الدكتورة فرزانة عبدالله المراغي

محمد بن مسعود - الدمام - استقبل سعادة الدكتور محمد مبارك بن أحمد المدير العام لشؤون المدارس بوزارة التربية والتعليم الدكتورة فرزانة عبدالله المراغي، مستشار جودة التعليم بالإدارة العامة لشؤون المدارس، وذلك بمناسبة انضمامها إلى مكتب المستشارين، حيث هنأها بحصولها على الترقية المستحقة، كما أشاد بقدراتها الأكاديمية والعملية، مؤكدًا أن تعيينها مستشارًا لجودة التعليم بالإدارة العامة لشؤون المدارس سوف يكون إضافة بارزة في تعزيز جودة العمليات التعليمية، وخصوصاً في ضوء عمل قطاع شؤون المدارس على استقطاب أفضل الكفاءات التعليمية القادرة على قيادة التطوير المطلوب في الميدان التربوي.
من جانبها تقدمت الدكتورة فرزانة عبدالله المراغي بالشكر والتقدير إلى سعادة المدير العام لشؤون المدارس، معبرة عن سعادتها البالغة بالانضمام إلى مكتب المستشارين، ومؤكدة أن ذلك يعد نقلة نوعية في مسيرتها العلمية والعملية.
وستعمل الدكتورة فرزانة عبدالله المراغي مستشار جودة التعليم على تفعيل ومتابعة وحدة جودة التعليم التابعة لمكتب المدير العام لشؤون المدارس في ضوء الهيكلة المؤسسية الجديدة، كما ستعمل على متابعة تطبيق أنظمة وأطر الجودة في المؤسسات المدرسية، بالإضافة إلى التنسيق مع هيئة جودة التعليم والتدريب فيما يخص تقارير المراجعة الدورية.
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