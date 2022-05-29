أمير تبوك يواسي أسرتي الفرشوطي وأبوحوسة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق- تبوك

واسى صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك أسرتي الفرشوطي وأبوحوسة في وفاة قائدة فريق فتيات واعدات التطوعي بمنطقة تبوك إيمان بنت عبدالعزيز الفرشوطي -رحمها الله – شقيقة منصور بن عبدالعزيز الفرشوطي وحرم مساعد مدير التعليم المكلف للشؤون التعليمية بمنطقة تبوك خالد بن محمد ابو حوسة . وأعرب سموه عن خالص تعازيه ومواساته لكافة أسرة الفقيدة سائلا الله العلي القدير أن يتغمدها بواسع رحمته وان يلهم اهلها وذويها الصبر والسلوان.

وأعربت الأسرتان عن شكرهما وتقديرهما لسمو أمير المنطقة على هذه اللفتة الانسانية الغير مستغربة من سموه والذي كان لها بالغ الأثر في نفوسهم سائلين الله العلي القدير أن يجعلها في ميزان حسناته .