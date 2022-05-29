اخبار الخليج – البحرين تصنف في المركز الأول عربيًا في البنية التحتية للموانئ

محمد بن مسعود - الدمام - تم تصنيف مملكة البحرين في المركز الأول عربياً والمركز الثاني على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في ما يتعلق بالبنية التحتية للموانئ وفقاً لمؤشر تنمية السفر والسياحة 2021 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي. ويعتبر الإنجاز الجديد ثمرة للمبادرات الكبيرة التي تبنتها المملكة، فضلاً عن الشراكات الوثيقة بين القطاعين العام والخاص، والقدرة التنافسية العالية في تنمية قطاع السفر والسياحة.

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