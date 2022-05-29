شكرا لقرائتكم خبر عن «شؤون الحرمين» تعلن عن جاهزيتها الكاملة لإقامة ندوة «الفتوى» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي عن استعداداتها التامة لإقامة ندوة "الفتوى في الحرمين الشريفين وأثرها في التيسير على قاصديهما".

هذا وقد جرى العمل على قدمٍ وساق وبشكل متواصل لجاهزية جميع الخدمات وفق الخطط المعتمدة لإقامة الندوة، وذلك بالتعاون مع كافة الوكالات المعنية.

الجدير بالذكر أن جميع الأعمال تحظى بدعم واهتمام مباشر من معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس لما لها من دور هام في إبراز الخدمات والجهود التي تقدمها الرئاسة في خدمة ضيوف الحرمين الشريفين.

يذكر أن الندوة جاءت بموافقة سامية كريمة من لدن القيادة الرشيدة -أيدها الله-، وذلك تأكيداً على أهمية الفتوى في الحرمين الشريفين ولما لهما من مكانة علمية تعين قاصديهما على أداء مناسكهم، وستقام يوم الثلاثاء القادم في التوسعة السعودية الثالثة بالمسجد الحرام.