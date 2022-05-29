منتدى الرياض الاقتصادي يناقش توحيد وانسجام القطاعات في تشريعات إصدار الضرائب والرسوم والزكاة

محمد بن مسعود - الدمام - نظم منتدى الرياض الاقتصادي بالتعاون مع غرفة تبوك حلقة النقاش الثانية حول ” أهمية توحيد وانسجام القطاعات في تشريعات إصدار الضرائب والرسوم والزكاة وتوحيد مرجعية الإصدار “، بحضور رئيس مجلس إدارة غرفة تبوك الاستاذ عماد بن سداد الفاخري وعدد من المسؤولين الحكوميين والأكاديميين ورجال وسيدات الأعمال والمهتمين بالشأن الاقتصادي، ويأتي اللقاء في اطار في إطار استعدادات منتدى الرياض الاقتصادي لعقد دورته العاشرة.

أكد في بداية الحلقة الدكتور خالد بن سليمان الراجحي رئيس مجلس أمناء المنتدى على أهمية هذه الدراسة في الوقت الحالي من خلال تحديد أنواع الرسوم والضرائب وقيمها وعدم ازدواجية بعضها وإمكانية توحيد مرجعية فرضها, مشيرا الى ان الرسوم والضرائب تعتبر أحد اهم مصادر المالية العامة مما يستوجب معرفة اثارها على المالية العامة وكذلك اثارها الاجتماعية.

من جانبه اوضح الدكتور رجا بن مناحي المرزوقي عضو مجلس الأمناء، أن الدراسة مازالت في طور الإعداد، وأن الهدف من هذا اللقاء هو طرح خطة إعداد الدراسة وأهدافها ومنهجيتها وعناصرها وما توصلت اليه من نتائج، مشيراً إلى أن الهدف هو التعرف على مرئيات المشاركين ومساهمتهم في إثراء الدراسة.

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وقال المرزوقي إن الدراسة تأتي أهميتها في استقصاء مرئيات أصحاب المصلحة من حكوميين وقطاع خاص ومواطنين وتوضح مدى فعالية سياسات فرض هذه الرسوم والضرائب إضافة الي الاطلاع على تجارب الدول الأخرى ومساهمتها في تحسين وتعزيز الاستفادة من هذه المصادر.

من جهته استعرض المكتب الاستشاري المنفذ للدراسة، أهداف الدراسة ومنهجيتها ونطاقها وعناصرها ومخرجاتها، مبيناً أن الدراسة هدفت بصورة رئيسة إلى التعرف على مفاهيم الرسوم والضرائب ومرجعية إصدارها وقنوات تحصيلها , وكذلك , تحليل اهم التجارب العالمية , وتحديد الرسوم والضرائب في المملكة والجهات المعنية بتحصيلها , وتحديد الاثار الاقتصادية والاجتماعية للرسوم والضرائب والزكاة على القطاعات الاقتصادية في المملكة, كما تركز الدراسة على تحديد القطاعات المتأثرة بفرض هذه الرسوم والضرائب.

يذكر أن نتائج وتوصيات الدراسة ستعلن بشكل تفصيلي خلال فعاليات الدورة العاشرة للمنتدى في شهر نوفمبر 2022م.