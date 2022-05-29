أمير القصيم يستقبل مدير عام صندوق التنمية الزراعية بالمنطقة

محمد بن مسعود - الدمام - استقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبد العزيز أمير منطقة القصيم بمكتب سموه بمقر الإمارة بمدينة بريدة اليوم، مدير عام فرع صندوق التنمية الزراعية بالمنطقة أحمد العليقي بعد صدور القرار بتكليفه مديرا للفرع ، بحضور وكيل امارة القصيم الدكتور عبدالرحمن الوزان .

ونوه سمو أمير منطقة القصيم، بدعم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – للزراعة والمزارعين، اهتمام الدولة بالتنمية الزراعية وذلك من خلال الدعم السخي الذي يجده القطاع الزراعي من القيادة الحكيمة، متمنيا سموه له كل التوفيق في مهام عمله والإسهام في تحقيق تطلعات القيادة الرشيدة لخدمة وتعزيز دور الصندوق لتنمية القطاع الزراعي لأهمية المنطقة في المجال الزراعي.

من جانبه أعرب العليقي ، عن شكره لسمو أمير القصيم على دعمه للزراعة والمزارعين بالمنطقة وما يحظى به قطاع الزراعة من اهتمام لتنميته وتطويره، ومتابعته لأعمال الصندوق لخلق بيئة زراعية مثالية بالمنطقة.