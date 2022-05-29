انهيار مطعم في وسط العاصمة بغداد.. والكشف عن عدد الضحايا

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق- وكالات:

أفاد مسعفون ومصدر أمني عراقي مسؤول، اليوم الأحد، بارتفاع حصيلة ضحايا حادث انهيار المطعم في العاصمة بغداد إلى ثلاثة أشخاص.

وأضافت المصادر نفسها بأن الدفاع المدني انتشل جثة ثانية من تحت ركام مطعم “ليلى”، بينما توفي عامل آخر متأثرا بجراحه، وبهذا يصبح عدد الوفيات ثلاثة، مشيرة إلى أن العمل مستمر بالبحث للتأكد مما إذا كان هناك متوفون جدد أم لا.

وتمكنت فرق الدفاع المدني، من انتشال جثة أحد العاملين في مطعم “ليلى” من تحت ركام المبنى الذي انهار في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأحد.

وفي وقت سابق أفاد مصدر أمني بانهيار مبنى مطعم (ليلى) الواقع ضمن شارع الوزراء في منطقة الجادرية نتيجة انفجار مجهول ، ووفقاً للمعلومات الأولية فإن “الانفجار حصل نتيجة خلل في منظومة الغاز”.

وأشارت المصادر الى ان “الدفاع المدني ونجدة بغداد تمكنا من اخلاء 3 مصابين كحصيلة أولية”.

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بدورها أعلنت مديرية الدفاع المدني في بيان عن وجود اشخاص محاصرين داخل المبنى المنهار.