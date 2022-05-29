محلي البكيرية يناقش تطوير المنطقة المركزية بالمحافظة وصيانة الطرق الفرعية

محمد بن مسعود - الدمام - البكيرية-محمد المسلم رأس محافظ البكيرية رئيس المجلس المحلي الأستاذ محمد بن علي العريفي, اجتماع المجلس المحلي بالمحافظة ،بحضور جميع الأعضاء بقاعة الاجتماعات بمقر المحافظة . ورحب محافظ البكيرية في بداية الاجتماع بالجميع ، ورفع شكره لصاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم رئيس مجلس المنطقة، على جهوده ومتابعته ودعمه الكبير للمجالس المحلية بالمنطقة, وحرصه الدائم على توفير الخدمات اللازمة للمواطن والمقيم، وجرى خلال الاجتماع استعراض جدول الأعمال ومناقشة المواضيع التي تهم المحافظة وتخدم المواطنين، من أهمها إمكانية نقل سوق الاعلاف إلى سوق الماشية ويوكل ذلك للجنة الزراعة والمراعي الطبيعية، وتطوير المنطقة المركزية داخل المحافظة، وصيانة الطرق الفرعية ونظافة الشوارع داخل الأحياء وتتواى ذلك لجنة المرافق العامة، كما ناقش الاجتماع إمكانية ربط طريق طريق الأمير فيصل بن بندر مع طريق الملك عبدالعزيز بالمحافظة، ومناقشة ضعف شبكة الاتصال في منطقة أحياء شمال البكيرية، بالإضافة إلى بحث ومناقشة وعدد من الموضوعات والطلبات المقدمة من المواطنين. وفي ختام الاجتماع قدم محافظ البكيرية خالص شكره وتقديره للجميع على حضورهم وتفاعلهم.

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