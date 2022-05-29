اخبار الخليج – برعاية النائب العام.. «النيابة العامة» تنظم برنامجاً تدريبياً توعويأ عن الانتخابات النيابية والبلدية للعام 2022

محمد بن مسعود - الدمام - تحت رعاية الدكتور علي بن فضل البوعينين النائب العام، تنظم النيابة العامة برنامجاً تدريبياً توعويأ عن الانتخابات النيابية والبلدية للعام 2022، وذلك في إطار استعداداتها للعملية الانتخابية والتي تتضمن إطلاق حملات توعوية موسعة على وسائل التواصل الاجتماعي بهدف الإرشاد والتوعية بالجرائم الانتخابية.

ويتضمن البرنامج التدريبي سلسلة من المحاضرات المتعلقة بالجرائم الانتخابية تستهدف القضاة وأعضاء النيابة العامة وأكثر من 4000 من منتسبي الجهات التي لها علاقة دور في العملية الانتخابية بمختلف مراحلها وهي وزارات العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، والأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، ومنتسبي شؤون الإعلام، والمعنيين بشؤون الشباب والرياضة، وأخصائيي التحقيق وفنيي المعلومات بالنيابة العامة. وستجري فعاليات هذه المحاضرات والحملات في الفترة من شهر يونيو وحتى الانتهاء من العملية الانتخابية.

وسيناقش البرنامج التدريبي عدداً من الموضوعات أبرزها الجرائم الانتخابية، والتحقيق فيها وإجراءات الضبطية القضائية بصدد تلك الجرائم.

وقد أكد المحامي العام الأول مساعد النائب العام المستشار وائل بوعلاي بأن عقد فعاليات هذا البرنامج يأتي من منطلق دور النيابة العامة في الإشراف على الضبط القضائي وإدراكها لأهمية الاستحقاقات الانتخابية في المسيرة الديمقراطية بالمملكة، وضرورة قيام النيابة العامة بدورها التوعوي والمساهمة في مكافحة الجرائم الانتخابية وتطبيق القانون فيما أوجبه وفرضه من ضوابط لضمان سلامة سير العملية الانتخابية ونزاهتها.