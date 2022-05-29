اخبار الخليج – القائد العام لقوة دفاع البحرين يجتمع مع السكرتير الخاص للشؤون الاستراتيجية لفخامة رئيس جمهورية البرازيل الاتحادية

محمد بن مسعود - الدمام - اجتمع صاحب المعالي المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين مع سعادة الفريق أول بحري فلافيو روشا السكرتير الخاص للشؤون الاستراتيجية لفخامة رئيس جمهورية البرازيل الاتحادية الصديقة بحضور سعادة الفريق الركن ذياب بن صقر النعيمي رئيس هيئة الأركان، وذلك صباح اليوم الأحد 29 مايو 2022م.

ورحب صاحب المعالي القائد العام لقوة دفاع البحرين بالسكرتير الخاص للشؤون الاستراتيجية لفخامة رئيس جمهورية البرازيل الاتحادية الصديقة، مشيداً معاليه بالعلاقات القائمة بين البلدين الصديقين والتي تشهد على الدوام تطوراً وتقدماً في مختلف المجالات، خاصة ما يتعلق بالمجال الدفاعي والسبل الكفيلة بتطويره. حضر الاجتماع اللواء الركن حسن محمد سعد مدير ديوان القيادة العامة، واللواء الركن غانم إبراهيم الفضالة مساعد رئيس هيئة الأركان للعمليات، واللواء حقوقي الدكتور يوسف راشد فليفل رئيس القضاء العسكري رئيس محكمة التمييز العسكرية، واللواء الركن طيار الشيخ محمد بن سلمان آل خليفة مدير التعاون العسكري، وعدد من كبار الضباط. كما حضر الاجتماع النائب إدواردو بولسونارو رئيس لجنة العلاقات الخارجية والدفاع الوطني بمجلس النواب بجمهورية البرازيل الاتحادية وعدد من كبار المسؤولين البرازيليين.

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