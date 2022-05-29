اخبار الخليج – وزير الداخلية يترأس اجتماع لجنة محاربة التطرف ومكافحة الإرهاب وتمويله وغسل الأموال

محمد بن مسعود - الدمام - ترأس الفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية ، رئيس لجنة محاربة التطرف ومكافحة الإرهاب وتمويله وغسل الأموال ، اليوم ، اجتماع اللجنة ، بحضور أصحاب المعالي والسعادة وزراء العدل والشئون الإسلامية والأوقاف ، الإعلام ، شئون الدفاع ، سعادة رئيس جهاز المخابرات الوطني ، سعادة وكيل وزارة الخارجية للشئون السياسية ، سعادة رئيس الأمن العام ، سعادة نائب محافظ مصرف البحرين المركزي ، ومدير إدارة التحريات المالية.

وفي بداية الاجتماع ، رحب معالي الوزير بأصحاب المعالي والسعادة أعضاء اللجنة ، معربا عن اعتزازه بالجهود الوطنية المبذولة في مجالات حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ، والتي ساهمت في تعزيز مكانة البحرين وسمعتها المرموقة على الساحتين الإقليمية والدولية. حيث أشادت لجنة محاربة التطرف ومكافحة الإرهاب وتمويله وغسل الأموال ، باعتماد الاجتماع العام لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا (المينافاتف) والذي عقد مؤخرا في مملكة البحرين ، تقرير المتابعة المعززة الثالث لمملكة البحرين المتعلق بإجراءات وتشريعات حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ورفع درجات الالتزام للتوصيات التي تم طرحها للتقييم والمراجعة إلى مستوى عال من الالتزام.

وبهذه المناسبة ، أعرب معالي وزير الداخلية عن شكره وتقديره لسعادة الشيخ سلمان بن عيسى آل خليفة نائب محافظ مصرف البحرين المركزي ، رئيس لجنة وضع سياسات حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ، وفريق العاملين معه على دورهم في تحقيق هذا الإنجاز . كما ثمن معاليه ، التعاون والتنسيق بين الوزارات والجهات المعنية في تنفيذ إجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ، منوها إلى أن هذه الجهود ، تعتبر أولوية رئيسية في العمل الأمني والوطني.

وتم خلال اجتماع اللجنة ، بحث عدد من القضايا المتعلقة بمكافحة الإرهاب وتمويله وغسل الأموال وتنسيق الجهود الوطنية في هذا الشأن.